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Путин поздравил лидера Южной Кореи с Новым годом

Путин поздравил лидера Южной Кореи с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил лидера Южной Кореи с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении лидеру Южной Кореи Мун Чжэ Ину отметил, что рассчитывает на продолжение диалога в интересах упрочения мира и... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:34

2021-12-30T13:34

2021-12-30T13:34

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении лидеру Южной Кореи Мун Чжэ Ину отметил, что рассчитывает на продолжение диалога в интересах упрочения мира и безопасности на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба Кремля."Рассчитываю на продолжение нашего диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения мира и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", – отметил российский лидер.Кроме того, глава РФ подчеркнул, что и в условиях пандемии две страны развивали сотрудничество в различных сферах. Так, большое значение имело успешное проведение Года взаимных обменов – масштабного межгосударственного проекта, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений.

https://ria.ru/20211109/chekunkov-1758166199.html

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в мире, азия, южная корея, владимир путин, новый год, корейский полуостров, мун чжэ ин, россия