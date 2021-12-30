Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766161566.html
Путин поздравил Макрона с праздниками
Путин поздравил Макрона с праздниками - РИА Новости, 30.12.2021
Путин поздравил Макрона с праздниками
Президент России Владимир Путин в поздравлении главе Французской республики Эммануэлю Макрону отметил, что совместными усилиями можно обеспечить расширение... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:11
2021-12-30T13:11
новый год — 2022
в мире
европа
франция
владимир путин
новый год
эммануэль макрон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156217/86/1562178640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6055269d131b8ee9952ab2835bd6fa5.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главе Французской республики Эммануэлю Макрону отметил, что совместными усилиями можно обеспечить расширение диалога между РФ и Францией в интересах стабильности и безопасности в Европе и мире, сообщает пресс-служба Кремля.Глава РФ отметил, что хотя уходящий год был непростым, странам удалось немало сделать для развития российско-французских отношений."Мы поддерживали тесный контакт, хорошую отдачу давала деятельность двусторонних рабочих групп по актуальным проблемам международной повестки дня. Успешно проведен "перекрестный" Год межрегионального сотрудничества. Знаковым событием стала открытая выставка "Коллекция Морозовых – Иконы современного искусства", - добавил президент России.
https://ria.ru/20211227/pozdravlenie-1765742818.html
европа
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156217/86/1562178640_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9f810a74bb3b755e951f5fb4f5dddb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, франция, владимир путин, новый год, эммануэль макрон, россия
13:11 30.12.2021
 
Путин поздравил Макрона с праздниками

Путин: совместными усилиями можно обеспечить расширение диалога между Россией и Францией

© AP Photo / Thibault CamusПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Thibault Camus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главе Французской республики Эммануэлю Макрону отметил, что совместными усилиями можно обеспечить расширение диалога между РФ и Францией в интересах стабильности и безопасности в Европе и мире, сообщает пресс-служба Кремля.

"Совместными усилиями можно было бы обеспечить дальнейшее расширение конструктивного диалога и взаимодействия между Россией и Францией на благо народов двух стран, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе и во всем мире", - говорится в сообщении.

Глава РФ отметил, что хотя уходящий год был непростым, странам удалось немало сделать для развития российско-французских отношений.
"Мы поддерживали тесный контакт, хорошую отдачу давала деятельность двусторонних рабочих групп по актуальным проблемам международной повестки дня. Успешно проведен "перекрестный" Год межрегионального сотрудничества. Знаковым событием стала открытая выставка "Коллекция Морозовых – Иконы современного искусства", - добавил президент России.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 23:20
Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
 
Новый год — 2022В миреЕвропаФранцияВладимир ПутинНовый годЭммануэль МакронРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
01:51Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
23:50Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
23:42Американцев призвали воздержаться от морских круизов
Лента новостейМолния
Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против РоссииУшаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинатьУшаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый домСамарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСеАмериканцев призвали воздержаться от морских круизов