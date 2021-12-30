https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766161566.html

Путин поздравил Макрона с праздниками

Путин поздравил Макрона с праздниками - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил Макрона с праздниками

Президент России Владимир Путин в поздравлении главе Французской республики Эммануэлю Макрону отметил, что совместными усилиями можно обеспечить расширение... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:11

2021-12-30T13:11

2021-12-30T13:11

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главе Французской республики Эммануэлю Макрону отметил, что совместными усилиями можно обеспечить расширение диалога между РФ и Францией в интересах стабильности и безопасности в Европе и мире, сообщает пресс-служба Кремля.Глава РФ отметил, что хотя уходящий год был непростым, странам удалось немало сделать для развития российско-французских отношений."Мы поддерживали тесный контакт, хорошую отдачу давала деятельность двусторонних рабочих групп по актуальным проблемам международной повестки дня. Успешно проведен "перекрестный" Год межрегионального сотрудничества. Знаковым событием стала открытая выставка "Коллекция Морозовых – Иконы современного искусства", - добавил президент России.

https://ria.ru/20211227/pozdravlenie-1765742818.html

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в мире, европа, франция, владимир путин, новый год, эммануэль макрон, россия