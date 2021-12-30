Путин поздравил Макрона с праздниками
Путин: совместными усилиями можно обеспечить расширение диалога между Россией и Францией
© AP Photo / Thibault CamusПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
© AP Photo / Thibault Camus
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главе Французской республики Эммануэлю Макрону отметил, что совместными усилиями можно обеспечить расширение диалога между РФ и Францией в интересах стабильности и безопасности в Европе и мире, сообщает пресс-служба Кремля.
"Совместными усилиями можно было бы обеспечить дальнейшее расширение конструктивного диалога и взаимодействия между Россией и Францией на благо народов двух стран, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе и во всем мире", - говорится в сообщении.
Глава РФ отметил, что хотя уходящий год был непростым, странам удалось немало сделать для развития российско-французских отношений.
"Мы поддерживали тесный контакт, хорошую отдачу давала деятельность двусторонних рабочих групп по актуальным проблемам международной повестки дня. Успешно проведен "перекрестный" Год межрегионального сотрудничества. Знаковым событием стала открытая выставка "Коллекция Морозовых – Иконы современного искусства", - добавил президент России.
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