https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766156751.html

Путин не стал поздравлять Зеленского и Зурабишвили с Новым годом

Путин не стал поздравлять Зеленского и Зурабишвили с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021

Путин не стал поздравлять Зеленского и Зурабишвили с Новым годом

Кремль опубликовал новогоднее поздравление президента Владимира Путина главам государств и иностранных кабинетов министров, кроме руководства Украины и Грузии. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:51

2021-12-30T12:51

2021-12-30T20:26

новый год — 2022

в мире

украина

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владимир путин

владимир зеленский

саломе зурабишвили

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Кремль опубликовал новогоднее поздравление президента Владимира Путина главам государств и иностранных кабинетов министров, кроме руководства Украины и Грузии."Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2022 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций", — говорится в сообщении.Всего в списке значатся лидеры 42 стран. Среди них — президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, Турции Рэджеп Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глав Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили в этом году в нем не оказалось, как и в прошлом.

https://ria.ru/20211226/putin-1765545170.html

украина

грузия

россия

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в мире, украина, грузия, владимир путин, владимир зеленский, саломе зурабишвили, россия