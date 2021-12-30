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Путин отметил развитие отношений с Грецией, несмотря на пандемию
Путин отметил развитие отношений с Грецией, несмотря на пандемию - РИА Новости, 30.12.2021
Путин отметил развитие отношений с Грецией, несмотря на пандемию
Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Греции Кириакосу Мицотакису отметил, что, несмотря на пандемию, удалось немало сделать для развития... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:29
2021-12-30T13:35
греция
новый год — 2022
в мире
владимир путин
кириакос мицотакис
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Греции Кириакосу Мицотакису отметил, что, несмотря на пандемию, удалось немало сделать для развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля. Путин констатировал, что, "несмотря на трудности, связанные с пандемией, за последнее время удалось немало сделать для развития двусторонних отношений"."Особое значение имел успешный запуск под нашим с вами патронатом Года истории Россия – Греция. Символично, что многие из мероприятий, предусмотренных его обширной программой, посвящены 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, в успех которой свой вклад внесла и Россия", – подчеркнул российский лидер.Президент также отметил, что недавние переговоры в Сочи подтвердили хорошие перспективы наращивания взаимовыгодного российско-греческого сотрудничества в различных сферах, выразил надежду на продолжение совместной работы.
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греция, в мире, владимир путин, кириакос мицотакис, россия
12:29 30.12.2021 (обновлено: 13:35 30.12.2021)
 
Путин отметил развитие отношений с Грецией, несмотря на пандемию

Президент Путин поздравил премьера Греции Мицотакиса с Новым годом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Грецию
Визит президента РФ В. Путина в Грецию - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Греции Кириакосу Мицотакису отметил, что, несмотря на пандемию, удалось немало сделать для развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля. Путин констатировал, что, "несмотря на трудности, связанные с пандемией, за последнее время удалось немало сделать для развития двусторонних отношений".
"Особое значение имел успешный запуск под нашим с вами патронатом Года истории Россия – Греция. Символично, что многие из мероприятий, предусмотренных его обширной программой, посвящены 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, в успех которой свой вклад внесла и Россия", – подчеркнул российский лидер.
Президент также отметил, что недавние переговоры в Сочи подтвердили хорошие перспективы наращивания взаимовыгодного российско-греческого сотрудничества в различных сферах, выразил надежду на продолжение совместной работы.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 16:43
Путин надеется, что Греция поддержит заявку России на "Экспо-2030"
 
Новый год — 2022ГрецияВ миреВладимир ПутинКириакос МицотакисРоссия
 
 
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