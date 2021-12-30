https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766150503.html

Путин отметил развитие отношений с Грецией, несмотря на пандемию

Путин отметил развитие отношений с Грецией, несмотря на пандемию - РИА Новости, 30.12.2021

Путин отметил развитие отношений с Грецией, несмотря на пандемию

Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Греции Кириакосу Мицотакису отметил, что, несмотря на пандемию, удалось немало сделать для развития... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:29

2021-12-30T12:29

2021-12-30T13:35

греция

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владимир путин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Греции Кириакосу Мицотакису отметил, что, несмотря на пандемию, удалось немало сделать для развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля. Путин констатировал, что, "несмотря на трудности, связанные с пандемией, за последнее время удалось немало сделать для развития двусторонних отношений"."Особое значение имел успешный запуск под нашим с вами патронатом Года истории Россия – Греция. Символично, что многие из мероприятий, предусмотренных его обширной программой, посвящены 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, в успех которой свой вклад внесла и Россия", – подчеркнул российский лидер.Президент также отметил, что недавние переговоры в Сочи подтвердили хорошие перспективы наращивания взаимовыгодного российско-греческого сотрудничества в различных сферах, выразил надежду на продолжение совместной работы.

https://ria.ru/20211208/ekspo-1762791257.html

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греция, в мире, владимир путин, кириакос мицотакис, россия