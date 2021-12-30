https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766150503.html
Путин отметил развитие отношений с Грецией, несмотря на пандемию
Путин отметил развитие отношений с Грецией, несмотря на пандемию - РИА Новости, 30.12.2021
Путин отметил развитие отношений с Грецией, несмотря на пандемию
Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Греции Кириакосу Мицотакису отметил, что, несмотря на пандемию, удалось немало сделать для развития... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:29
2021-12-30T12:29
2021-12-30T13:35
греция
новый год — 2022
в мире
владимир путин
кириакос мицотакис
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144019/91/1440199149_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_2238c322239f5088bb74d28769f3df94.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Греции Кириакосу Мицотакису отметил, что, несмотря на пандемию, удалось немало сделать для развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля. Путин констатировал, что, "несмотря на трудности, связанные с пандемией, за последнее время удалось немало сделать для развития двусторонних отношений"."Особое значение имел успешный запуск под нашим с вами патронатом Года истории Россия – Греция. Символично, что многие из мероприятий, предусмотренных его обширной программой, посвящены 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, в успех которой свой вклад внесла и Россия", – подчеркнул российский лидер.Президент также отметил, что недавние переговоры в Сочи подтвердили хорошие перспективы наращивания взаимовыгодного российско-греческого сотрудничества в различных сферах, выразил надежду на продолжение совместной работы.
https://ria.ru/20211208/ekspo-1762791257.html
греция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144019/91/1440199149_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_ca3f095b2f653f1ce2df5d045cbf6a84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, в мире, владимир путин, кириакос мицотакис, россия
12:29 30.12.2021 (обновлено: 13:35 30.12.2021)
Путин отметил развитие отношений с Грецией, несмотря на пандемию
Президент Путин поздравил премьера Греции Мицотакиса с Новым годом