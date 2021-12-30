https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766148895.html

Путин поздравил премьера Японии с наступающим Новым годом

Путин поздравил премьера Японии с наступающим Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил премьера Японии с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Японии Фумио Кисиде отметил важность продолжения диалога, подтвердил настрой на дальнейшие контакты и... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:26

2021-12-30T12:26

2021-12-30T12:26

новый год — 2022

в мире

япония

владимир путин

новый год

фумио кисида

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590755899_0:119:3018:1817_1920x0_80_0_0_c94db041aa6d482e79a4fac0b795a92d.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Японии Фумио Кисиде отметил важность продолжения диалога, подтвердил настрой на дальнейшие контакты и отметил, что конструктивное развитие сотрудничества отвечало бы интересам народов, сообщает пресс-служба Кремля."Обращаясь к премьер-министру Японии Ф. Кисиде, президент России отметил важность продолжения диалога между двумя странами, несмотря на трудности и ограничения, обусловленные пандемией... В.В. Путин подтвердил настрой на дальнейшие контакты с Ф. Кисидой и выразил уверенность, что конструктивное развитие российско-японского сотрудничества отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.Кроме того, глава РФ подчеркнул, что большое значение в этом контексте имел состоявшийся в октябре телефонный разговор двух лидеров, позволивший наметить пути взаимодействия по двусторонней и международной повестке дня.

https://ria.ru/20211225/yaponiya-1765500417.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, владимир путин, новый год, фумио кисида, россия