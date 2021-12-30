https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766148895.html
Путин поздравил премьера Японии с наступающим Новым годом
Путин поздравил премьера Японии с наступающим Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021
Путин поздравил премьера Японии с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Японии Фумио Кисиде отметил важность продолжения диалога, подтвердил настрой на дальнейшие контакты и... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:26
2021-12-30T12:26
2021-12-30T12:26
новый год — 2022
в мире
япония
владимир путин
новый год
фумио кисида
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Японии Фумио Кисиде отметил важность продолжения диалога, подтвердил настрой на дальнейшие контакты и отметил, что конструктивное развитие сотрудничества отвечало бы интересам народов, сообщает пресс-служба Кремля."Обращаясь к премьер-министру Японии Ф. Кисиде, президент России отметил важность продолжения диалога между двумя странами, несмотря на трудности и ограничения, обусловленные пандемией... В.В. Путин подтвердил настрой на дальнейшие контакты с Ф. Кисидой и выразил уверенность, что конструктивное развитие российско-японского сотрудничества отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.Кроме того, глава РФ подчеркнул, что большое значение в этом контексте имел состоявшийся в октябре телефонный разговор двух лидеров, позволивший наметить пути взаимодействия по двусторонней и международной повестке дня.
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в мире, япония, владимир путин, новый год, фумио кисида, россия
Путин поздравил премьера Японии с наступающим Новым годом
Путин в поздравлении премьеру Японии Кисиде отметил важность продолжения диалога