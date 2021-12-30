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Путин поздравил экс-лидеров зарубежных стран с Новым годом и Рождеством

Путин поздравил экс-лидеров зарубежных стран с Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил экс-лидеров зарубежных стран с Новым годом и Рождеством

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, экс-председателя совета министров Италии Сильвио... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:10

2021-12-30T12:10

2021-12-30T13:05

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россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, экс-председателя совета министров Италии Сильвио Берлускони, бывшего президента США Джорджа Буша, бывшего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, экс-президента Франции Николя Саркози, бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, бывших канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелу Меркель и других экс-лидеров, сообщает пресс-служба Кремля."Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Абэ, Берлускони, Буша, Роберта Кочаряна (экс-глава Армении - ред.), Меркель, Нетаньяху, Романо Проди (бывший премьер-министр Италии - ред.), Сержа Саргсяна (экс-президент Армении - ред.), Саркози, Фийона, Тарью Халонен (бывший президент Финляндии - ред.), Короля Хуана Карлоса I (бывший глава Испании - ред.) и Шрёдера", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211226/putin-1765545170.html

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в мире, владимир путин, россия