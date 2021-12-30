https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766142829.html

Путин поздравил глав зарубежных государств с Рождеством и Новым годом

Путин поздравил глав зарубежных государств с Рождеством и Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил глав зарубежных государств с Рождеством и Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций, РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:02

2021-12-30T12:02

2021-12-30T14:15

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.Так, в послании американскому коллеге Джо Байдену он отметил, что Москва и Вашингтон могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом вызовов."Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга", — говорится в телеграмме.Обращаясь к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, Путин подчеркнул, что за последнее время удалось многое сделать для развития отношений двух стран."Президент России подчеркнул, что хорошие перспективы имеет взаимодействие в мирном освоении космоса и производстве антивирусных вакцин. Выражена уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества, а также тесного партнерства в международных делах на благо дружественных народов России и Турции, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности", — сказано в поздравлении.В телеграмме британской королеве Елизавете II и премьеру Борису Джонсону он написал, что развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимного уважения отвечало бы коренным интересам народов двух государств.В поздравлении канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру Путин выразил надежду на налаживание в 2022 году конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, что способствовало бы укреплению глобальной стабильности и безопасности.Обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину, российский лидер сообщил, что с нетерпением ждет встречи на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине."Отмечена эффективная координация усилий в решении ключевых вопросов региональной и международной повестки дня и выражена уверенность в том, что двум странам удастся добиться дальнейшего наращивания всего комплекса двусторонних связей, а новый межгосударственный проект — Год сотрудничества в области физической культуры и спорта — будет реализован с полной отдачей", — говорится в сообщении пресс-службы.Глав Украины и Грузии в списке Кремля нет.Всего Путин поздравил глав 42 стран. Кроме действующих мировых лидеров, российский руководитель направил телеграммы Ангеле Меркель, Герхарду Шредеру, Сильвио Берлускони, Биньямину Нетаньяху, Николя Саркози, Джорджу Бушу, Синдзо Абэ, Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну.Путин также поздравил папу римского, генсека ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и главу Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино.

https://ria.ru/20211230/opros-1766138462.html

https://ria.ru/20211226/podarki-1765544488.html

https://ria.ru/20211229/pogoda-1765967850.html

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