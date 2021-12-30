https://ria.ru/20211230/politika-1766141182.html

В МИД рассказали о подготовке к переговорам с США в Женеве

В МИД рассказали о подготовке к переговорам с США в Женеве - РИА Новости, 30.12.2021

В МИД рассказали о подготовке к переговорам с США в Женеве

Россия в ходе переговоров с США будет добиваться предоставления твердых гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:55

2021-12-30T11:55

2021-12-30T11:55

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия в ходе переговоров с США будет добиваться предоставления твердых гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В повестке, естественно, обозначено обсуждение переданных Россией Соединенным Штатам Америки российских проектов документов - договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. В ходе этих переговоров будем добиваться предоставления твердых гарантий безопасности Российской Федерации, а именно непродвижения НАТО на восток и неразмещение угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20211230/evrosoyuz-1766137460.html

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в мире, сша, москва, россия