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В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.12.2021
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и налипания мокрого снега, следует из данных... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:31
2021-12-30T15:31
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и налипания мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 12.00 31 декабря."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице и налипании мокрого снега в Москве и Московской области действует до 12.00 субботы, 1 января.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, новый год
15:31 30.12.2021
 
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и налипания мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее предупреждение о гололедице действовало до 12.00 31 декабря.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице и налипании мокрого снега в Москве и Московской области действует до 12.00 субботы, 1 января.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 16:38В России
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваГидрометцентрНовый год
 
 
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