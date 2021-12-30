https://ria.ru/20211230/pogoda-1766194452.html
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.12.2021
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и налипания мокрого снега, следует из данных... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:31
2021-12-30T15:31
2021-12-30T15:31
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и налипания мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 12.00 31 декабря."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице и налипании мокрого снега в Москве и Московской области действует до 12.00 субботы, 1 января.
https://radiosputnik.ria.ru/20211220/pogoda-1764577636.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, новый год
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы