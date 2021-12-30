https://ria.ru/20211230/pogoda-1766109753.html

Москвичам пообещали ослабление морозов

Москвичам пообещали ослабление морозов - РИА Новости, 30.12.2021

Москвичам пообещали ослабление морозов

Морозы в Москве в четверг будут ослабевать, возможен слабый снег, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T08:35

2021-12-30T08:35

2021-12-30T08:51

общество

москва

новый год

елена волосюк

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Морозы в Москве в четверг будут ослабевать, возможен слабый снег, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в Москве ещё будет чувствоваться влияние гребня обширного антициклона, который определяет погоду во всей восточной половине Европейской территории России. Нас ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен слабый снег, но морозы будут ослабевать, в Москве в течение дня потеплеет до минус 7-9, по области мы ожидаем минус 6-11. Ветер будет дуть с юга, юго-востока, ветер слабый 1-6 метров в секунду", - рассказала Волосюк.Синоптик добавила, что атмосферное давление будет падать и приблизится к нормальным значениям - 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20211229/pogoda-1765967850.html

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общество, москва, новый год, елена волосюк, россия