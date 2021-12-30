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Москвичам пообещали ослабление морозов
Москвичам пообещали ослабление морозов - РИА Новости, 30.12.2021
Москвичам пообещали ослабление морозов
Морозы в Москве в четверг будут ослабевать, возможен слабый снег, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T08:35
2021-12-30T08:51
общество
москва
новый год
елена волосюк
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Морозы в Москве в четверг будут ослабевать, возможен слабый снег, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в Москве ещё будет чувствоваться влияние гребня обширного антициклона, который определяет погоду во всей восточной половине Европейской территории России. Нас ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен слабый снег, но морозы будут ослабевать, в Москве в течение дня потеплеет до минус 7-9, по области мы ожидаем минус 6-11. Ветер будет дуть с юга, юго-востока, ветер слабый 1-6 метров в секунду", - рассказала Волосюк.Синоптик добавила, что атмосферное давление будет падать и приблизится к нормальным значениям - 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, новый год, елена волосюк, россия
08:35 30.12.2021 (обновлено: 08:51 30.12.2021)
 
Москвичам пообещали ослабление морозов

Центр "Фобос": морозы в Москве ослабнут, в четверг возможен слабый снег

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Морозы в Москве в четверг будут ослабевать, возможен слабый снег, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня в Москве ещё будет чувствоваться влияние гребня обширного антициклона, который определяет погоду во всей восточной половине Европейской территории России. Нас ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен слабый снег, но морозы будут ослабевать, в Москве в течение дня потеплеет до минус 7-9, по области мы ожидаем минус 6-11. Ветер будет дуть с юга, юго-востока, ветер слабый 1-6 метров в секунду", - рассказала Волосюк.
Синоптик добавила, что атмосферное давление будет падать и приблизится к нормальным значениям - 747 миллиметров ртутного столба.
Москва - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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ОбществоМоскваНовый годЕлена ВолосюкРоссия
 
 
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