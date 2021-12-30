https://ria.ru/20211230/poezd-1766197737.html

Под Тюменью пассажир поезда получил травмы, пытаясь запрыгнуть на ходу

Под Тюменью пассажир поезда получил травмы, пытаясь запрыгнуть на ходу - РИА Новости, 30.12.2021

Под Тюменью пассажир поезда получил травмы, пытаясь запрыгнуть на ходу

Пассажир поезда № 255 сообщением "Красноярск–Москва" на станции Ишим в Тюменской области, пытаясь на ходу запрыгнуть в вагон, сорвался с поручней, попал под... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:48

2021-12-30T15:48

2021-12-30T15:48

происшествия

ишим

тюменская область

ржд

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТЮМЕНЬ, 30 дек - РИА Новости. Пассажир поезда № 255 сообщением "Красноярск–Москва" на станции Ишим в Тюменской области, пытаясь на ходу запрыгнуть в вагон, сорвался с поручней, попал под колесную пару и получил травмы, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.Установлено, что 28 декабря около 18.00 мск на станцию Ишим пассажирский поезд № 255 сообщением "Красноярск–Москва" прибыл с опозданием, из-за этого стоянка была сокращена до нескольких минут."Сотрудники поездной бригады рекомендовали пассажирам не выходить на перрон, однако некоторые пренебрегли этой информацией. Спустя несколько минут состав начал движение, а пассажиры, не успевшие зайти в поезд, начали на ходу состава запрыгивать в вагон. Проводник сорвал стоп-кран, чтобы остановить состав, но один из пассажиров, 66-летний житель города Северо-Енисейский, успел сорваться с поручней, попал под колесную пару и был травмирован", - говорится в сообщении.Сотрудники Линейного отделения полиции на станции Ишим сразу вытащили мужчину из-под колес поезда, он госпитализирован в городскую больницу с травмами различной степени тяжести.В связи с происшествием Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося. Тюменская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20211212/tyubing-1763358285.html

https://ria.ru/20210827/poezd-1747466381.html

ишим

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происшествия, ишим, тюменская область, ржд, министерство внутренних дел рф (мвд россии)