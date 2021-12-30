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Скандальное платье помощницы экс-замминистра Украины продали на аукционе
Скандальное платье помощницы экс-замминистра Украины продали на аукционе - РИА Новости, 30.12.2021
Скандальное платье помощницы экс-замминистра Украины продали на аукционе
Платье помощницы экс-замминистра образования и науки Украины Игоря Гарбарука, которое после встречи в мэрии Львова вызвало бурную реакцию в сети из-за глубокого РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:22
2021-12-30T18:22
в мире
украина
львов
верховная рада украины
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КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Платье помощницы экс-замминистра образования и науки Украины Игоря Гарбарука, которое после встречи в мэрии Львова вызвало бурную реакцию в сети из-за глубокого декольте и оголенного плеча, продали на аукционе за 1 тысячу долларов, сообщил организатор аукциона, телеведущий Артем Никифоров.Как сообщила ранее депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, после начала скандала с платьем Гарбарук был уволен кабмином по его заявлению. Причина увольнения не уточнялась."Лот - платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое "слишком откровенное" платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион… Аукцион завершен. Победитель - Евгений Лосовский со ставкой в 1000 долларов (27224 гривен). Евгений согласился направить средства херсонской клинической больнице им. Е. Е. Карабелеша. От себя добавляю 10000 гривен (368 долларов). Дело в том, что в этом году коллектив врачей указанной больницы спас мою бабушку, которой 80 лет и которая переболела ковидом", - написал Никифоров в своем Facebook.Ранее Тишкун опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она стоит рядом с замминистра и мэром Львова Андреем Садовым. Тишкун была одета в черное платье с глубоким декольте и оголенным плечом. Фотография вызвала много критики в соцсетях в адрес помощницы, ее обвинили в неуместности такого наряда. Позднее она удалила фотографию.
https://ria.ru/20210812/ukraina-1745540858.html
https://ria.ru/20211213/gogilashvili-1763411979.html
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в мире, украина, львов, верховная рада украины
18:22 30.12.2021
 
Скандальное платье помощницы экс-замминистра Украины продали на аукционе

Платье помощницы экс-замминистра образования и науки Украины Гарбарука продали на аукционе

© Фото : @christina_tyshkun/InstagramКристина Тишкун на деловой встрече с мэром Львова Андреем Садовым
Кристина Тишкун на деловой встрече с мэром Львова Андреем Садовым - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : @christina_tyshkun/Instagram
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КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Платье помощницы экс-замминистра образования и науки Украины Игоря Гарбарука, которое после встречи в мэрии Львова вызвало бурную реакцию в сети из-за глубокого декольте и оголенного плеча, продали на аукционе за 1 тысячу долларов, сообщил организатор аукциона, телеведущий Артем Никифоров.
Как сообщила ранее депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, после начала скандала с платьем Гарбарук был уволен кабмином по его заявлению. Причина увольнения не уточнялась.
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"Лот - платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое "слишком откровенное" платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион… Аукцион завершен. Победитель - Евгений Лосовский со ставкой в 1000 долларов (27224 гривен). Евгений согласился направить средства херсонской клинической больнице им. Е. Е. Карабелеша. От себя добавляю 10000 гривен (368 долларов). Дело в том, что в этом году коллектив врачей указанной больницы спас мою бабушку, которой 80 лет и которая переболела ковидом", - написал Никифоров в своем Facebook.
Ранее Тишкун опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она стоит рядом с замминистра и мэром Львова Андреем Садовым. Тишкун была одета в черное платье с глубоким декольте и оголенным плечом. Фотография вызвала много критики в соцсетях в адрес помощницы, ее обвинили в неуместности такого наряда. Позднее она удалила фотографию.
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