https://ria.ru/20211230/plate-1766224050.html

Скандальное платье помощницы экс-замминистра Украины продали на аукционе

Скандальное платье помощницы экс-замминистра Украины продали на аукционе - РИА Новости, 30.12.2021

Скандальное платье помощницы экс-замминистра Украины продали на аукционе

Платье помощницы экс-замминистра образования и науки Украины Игоря Гарбарука, которое после встречи в мэрии Львова вызвало бурную реакцию в сети из-за глубокого РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:22

2021-12-30T18:22

2021-12-30T18:22

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КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Платье помощницы экс-замминистра образования и науки Украины Игоря Гарбарука, которое после встречи в мэрии Львова вызвало бурную реакцию в сети из-за глубокого декольте и оголенного плеча, продали на аукционе за 1 тысячу долларов, сообщил организатор аукциона, телеведущий Артем Никифоров.Как сообщила ранее депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, после начала скандала с платьем Гарбарук был уволен кабмином по его заявлению. Причина увольнения не уточнялась."Лот - платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое "слишком откровенное" платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион… Аукцион завершен. Победитель - Евгений Лосовский со ставкой в 1000 долларов (27224 гривен). Евгений согласился направить средства херсонской клинической больнице им. Е. Е. Карабелеша. От себя добавляю 10000 гривен (368 долларов). Дело в том, что в этом году коллектив врачей указанной больницы спас мою бабушку, которой 80 лет и которая переболела ковидом", - написал Никифоров в своем Facebook.Ранее Тишкун опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она стоит рядом с замминистра и мэром Львова Андреем Садовым. Тишкун была одета в черное платье с глубоким декольте и оголенным плечом. Фотография вызвала много критики в соцсетях в адрес помощницы, ее обвинили в неуместности такого наряда. Позднее она удалила фотографию.

https://ria.ru/20210812/ukraina-1745540858.html

https://ria.ru/20211213/gogilashvili-1763411979.html

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в мире, украина, львов, верховная рада украины