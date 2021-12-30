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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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На Пхукете рассказали, где можно будет пить алкоголь в новогоднюю ночь
На Пхукете рассказали, где можно будет пить алкоголь в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2021
На Пхукете рассказали, где можно будет пить алкоголь в новогоднюю ночь
Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу издал новый приказ о правилах продажи и потребления спиртного в ресторанах в новогоднюю ночь, в помещениях алкоголь будет... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:45
2021-12-30T13:45
туризм
таиланд
новый год
пхукет (остров)
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу издал новый приказ о правилах продажи и потребления спиртного в ресторанах в новогоднюю ночь, в помещениях алкоголь будет доступен лишь до 23:00, на открытых площадках – до 1:00, сообщает газета "Новости Пхукета".Новый приказ был опубликован местным информационным центрам (официальным источником Министерства внутренних дел).В документе подчеркивается, что речь идет лишь о местах, работающих как рестораны. Бары, пабы, караоке и другие развлекательные заведения остаются закрытыми.При этом в силе – запрет на продажу спиртного в дневные часы (с 14:00 до 17:00).
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таиланд, новый год, пхукет (остров), новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
13:45 30.12.2021
 
На Пхукете рассказали, где можно будет пить алкоголь в новогоднюю ночь

Встретить новогоднюю полночь с алкоголем можно будет только на открытых площадках

© Фото : Александр АндреевБангла Роуд, Пхукет, Таиланд
Бангла Роуд, Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу издал новый приказ о правилах продажи и потребления спиртного в ресторанах в новогоднюю ночь, в помещениях алкоголь будет доступен лишь до 23:00, на открытых площадках – до 1:00, сообщает газета "Новости Пхукета".
Новый приказ был опубликован местным информационным центрам (официальным источником Министерства внутренних дел).
В документе подчеркивается, что речь идет лишь о местах, работающих как рестораны. Бары, пабы, караоке и другие развлекательные заведения остаются закрытыми.
При этом в силе – запрет на продажу спиртного в дневные часы (с 14:00 до 17:00).
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ТуризмТаиландНовый годПхукет (остров)Новости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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