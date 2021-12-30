https://ria.ru/20211230/pkhuket-1766168828.html

На Пхукете рассказали, где можно будет пить алкоголь в новогоднюю ночь

На Пхукете рассказали, где можно будет пить алкоголь в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2021

На Пхукете рассказали, где можно будет пить алкоголь в новогоднюю ночь

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу издал новый приказ о правилах продажи и потребления спиртного в ресторанах в новогоднюю ночь, в помещениях алкоголь будет... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:45

2021-12-30T13:45

2021-12-30T13:45

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу издал новый приказ о правилах продажи и потребления спиртного в ресторанах в новогоднюю ночь, в помещениях алкоголь будет доступен лишь до 23:00, на открытых площадках – до 1:00, сообщает газета "Новости Пхукета".Новый приказ был опубликован местным информационным центрам (официальным источником Министерства внутренних дел).В документе подчеркивается, что речь идет лишь о местах, работающих как рестораны. Бары, пабы, караоке и другие развлекательные заведения остаются закрытыми.При этом в силе – запрет на продажу спиртного в дневные часы (с 14:00 до 17:00).

https://ria.ru/20211223/pkhuket-1765237162.html

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