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На Пхукете рассказали, где можно будет пить алкоголь в новогоднюю ночь
На Пхукете рассказали, где можно будет пить алкоголь в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2021
На Пхукете рассказали, где можно будет пить алкоголь в новогоднюю ночь
Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу издал новый приказ о правилах продажи и потребления спиртного в ресторанах в новогоднюю ночь, в помещениях алкоголь будет... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:45
2021-12-30T13:45
2021-12-30T13:45
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу издал новый приказ о правилах продажи и потребления спиртного в ресторанах в новогоднюю ночь, в помещениях алкоголь будет доступен лишь до 23:00, на открытых площадках – до 1:00, сообщает газета "Новости Пхукета".Новый приказ был опубликован местным информационным центрам (официальным источником Министерства внутренних дел).В документе подчеркивается, что речь идет лишь о местах, работающих как рестораны. Бары, пабы, караоке и другие развлекательные заведения остаются закрытыми.При этом в силе – запрет на продажу спиртного в дневные часы (с 14:00 до 17:00).
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На Пхукете рассказали, где можно будет пить алкоголь в новогоднюю ночь
Встретить новогоднюю полночь с алкоголем можно будет только на открытых площадках