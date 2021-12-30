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Путин отметил прочность российско-узбекских отношений
Путин отметил прочность российско-узбекских отношений - РИА Новости, 30.12.2021
Путин отметил прочность российско-узбекских отношений
Президент России Владимир Путин в поздравлении лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с Новым годом отметил, что его недавний визит в Москву подтвердил прочность... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:38
2021-12-30T14:38
в мире
узбекистан
владимир путин
новый год
шавкат мирзиеев
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с Новым годом отметил, что его недавний визит в Москву подтвердил прочность российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, позволил наметить новые перспективные совместные проекты и направления взаимодействия, сообщается на сайте Кремля."Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Узбекистана, идёт в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе", – приводятся слова Путина."Кроме того, глава российского государства подчеркнул, что недавний визит в Москву Шавката Мирзиёева подтвердил прочность российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, позволил наметить новые перспективные совместные проекты и направления взаимодействия", - сообщается на сайте Кремля.
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в мире, узбекистан, владимир путин, новый год, шавкат мирзиеев, россия
14:38 30.12.2021
 
Путин отметил прочность российско-узбекских отношений

Путин отметил прочность российско-узбекских отношений стратегического партнерства

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с Новым годом отметил, что его недавний визит в Москву подтвердил прочность российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, позволил наметить новые перспективные совместные проекты и направления взаимодействия, сообщается на сайте Кремля.
"В поздравлении с Новым годом в адрес президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Владимир Путин выразил надежду, что в наступающем 2022 году будут продолжены плодотворный диалог и тесная совместная работа по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в опубликованном сообщении.
"Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Узбекистана, идёт в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе", – приводятся слова Путина.
"Кроме того, глава российского государства подчеркнул, что недавний визит в Москву Шавката Мирзиёева подтвердил прочность российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, позволил наметить новые перспективные совместные проекты и направления взаимодействия", - сообщается на сайте Кремля.
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В миреУзбекистанВладимир ПутинНовый годШавкат МирзиеевРоссия
 
 
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