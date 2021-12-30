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Путин отметил прочность российско-узбекских отношений

Путин отметил прочность российско-узбекских отношений - РИА Новости, 30.12.2021

Путин отметил прочность российско-узбекских отношений

Президент России Владимир Путин в поздравлении лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с Новым годом отметил, что его недавний визит в Москву подтвердил прочность... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:38

2021-12-30T14:38

2021-12-30T14:38

в мире

узбекистан

владимир путин

новый год

шавкат мирзиеев

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с Новым годом отметил, что его недавний визит в Москву подтвердил прочность российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, позволил наметить новые перспективные совместные проекты и направления взаимодействия, сообщается на сайте Кремля."Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Узбекистана, идёт в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе", – приводятся слова Путина."Кроме того, глава российского государства подчеркнул, что недавний визит в Москву Шавката Мирзиёева подтвердил прочность российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, позволил наметить новые перспективные совместные проекты и направления взаимодействия", - сообщается на сайте Кремля.

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в мире, узбекистан, владимир путин, новый год, шавкат мирзиеев, россия