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Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно
Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно - РИА Новости, 30.12.2021
Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно
Минприроды возьмет на себя траты на установку газового оборудования в домах вместо отопления, которое работает на угле, сообщил РИА Новости глава Минприроды... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:27
2021-12-30T09:27
общество
чита
нижний тагил
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минприроды возьмет на себя траты на установку газового оборудования в домах вместо отопления, которое работает на угле, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов."В результате было решено, что в 12 городах, которые входят в программу "Чистый воздух" и есть газификация, в них будет подведение до забора газа, а деньги, которые предполагали потратить на подвод трубы из бюджета Минприроды, потратить на оборудование "за забором", чтобы им было это выгодно", - сказал Козлов.Он уточнил, что меры по переводу частных домов с угля на газ предложили губернаторы."Президент поддержал такую инициативу, но при ее реализации возникли сложности. Я сам общался с людьми в Кузбассе. Они получают пайковой уголь. Я сам работал руководителем предприятия в регионе и сам выдавал этот уголь. Что это такое? Бесплатный уголь и шесть тысяч на его доставку. Оказалось, что жители не готовы устанавливать оборудование. То есть государство оплатит подведение трубы, а потом гражданин должен заплатить 140 тысяч за оборудование", - добавил Козлов.Министр уточнил, что людям удобнее платить ежегодно шесть тысяч за доставку угля, чем платить 140 тысяч для перехода на газ.Как отмечали власти в июле, в списке городов, участвующих в проекте, 12 крупнейших промышленных центров России. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
https://ria.ru/20211230/otoplenie-1766107980.html
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общество, чита, нижний тагил, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
09:27 30.12.2021
 
Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно

Жители 12 российских городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкПодготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минприроды возьмет на себя траты на установку газового оборудования в домах вместо отопления, которое работает на угле, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.
"В результате было решено, что в 12 городах, которые входят в программу "Чистый воздух" и есть газификация, в них будет подведение до забора газа, а деньги, которые предполагали потратить на подвод трубы из бюджета Минприроды, потратить на оборудование "за забором", чтобы им было это выгодно", - сказал Козлов.
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Прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением во Владивостоке
Он уточнил, что меры по переводу частных домов с угля на газ предложили губернаторы.
"Президент поддержал такую инициативу, но при ее реализации возникли сложности. Я сам общался с людьми в Кузбассе. Они получают пайковой уголь. Я сам работал руководителем предприятия в регионе и сам выдавал этот уголь. Что это такое? Бесплатный уголь и шесть тысяч на его доставку. Оказалось, что жители не готовы устанавливать оборудование. То есть государство оплатит подведение трубы, а потом гражданин должен заплатить 140 тысяч за оборудование", - добавил Козлов.
Министр уточнил, что людям удобнее платить ежегодно шесть тысяч за доставку угля, чем платить 140 тысяч для перехода на газ.
Как отмечали власти в июле, в списке городов, участвующих в проекте, 12 крупнейших промышленных центров России. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
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ОбществоЧитаНижний ТагилАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Россия
 
 
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