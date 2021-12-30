https://ria.ru/20211230/otoplenie-1766114785.html

Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно

Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно - РИА Новости, 30.12.2021

Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно

Минприроды возьмет на себя траты на установку газового оборудования в домах вместо отопления, которое работает на угле, сообщил РИА Новости глава Минприроды... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T09:27

2021-12-30T09:27

2021-12-30T09:27

общество

чита

нижний тагил

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минприроды возьмет на себя траты на установку газового оборудования в домах вместо отопления, которое работает на угле, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов."В результате было решено, что в 12 городах, которые входят в программу "Чистый воздух" и есть газификация, в них будет подведение до забора газа, а деньги, которые предполагали потратить на подвод трубы из бюджета Минприроды, потратить на оборудование "за забором", чтобы им было это выгодно", - сказал Козлов.Он уточнил, что меры по переводу частных домов с угля на газ предложили губернаторы."Президент поддержал такую инициативу, но при ее реализации возникли сложности. Я сам общался с людьми в Кузбассе. Они получают пайковой уголь. Я сам работал руководителем предприятия в регионе и сам выдавал этот уголь. Что это такое? Бесплатный уголь и шесть тысяч на его доставку. Оказалось, что жители не готовы устанавливать оборудование. То есть государство оплатит подведение трубы, а потом гражданин должен заплатить 140 тысяч за оборудование", - добавил Козлов.Министр уточнил, что людям удобнее платить ежегодно шесть тысяч за доставку угля, чем платить 140 тысяч для перехода на газ.Как отмечали власти в июле, в списке городов, участвующих в проекте, 12 крупнейших промышленных центров России. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

https://ria.ru/20211230/otoplenie-1766107980.html

https://ria.ru/20211221/moskva-1764645427.html

чита

нижний тагил

россия

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общество, чита, нижний тагил, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия