https://ria.ru/20211230/otoplenie-1766101476.html

Часть жителей района Владивостока из-за аварии остались без отопления

Часть жителей района Владивостока из-за аварии остались без отопления - РИА Новости, 30.12.2021

Часть жителей района Владивостока из-за аварии остались без отопления

Часть жителей крупного района Владивостока из-за аварии на сетях остаются без отопления, ожидается, что их подключат к полудню четверга. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T04:42

2021-12-30T04:42

2021-12-30T06:21

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Часть жителей крупного района Владивостока из-за аварии на сетях остаются без отопления, ожидается, что их подключат к полудню четверга.По информации "Приморских тепловых сетей", накануне произошла авария на теплосети в районе набережной Спортивной гавани во Владивостоке. После ремонтных работ, которые завершились в 01.00 часов 30 декабря (18.00 мск 29 декабря), трасса была заполнена теплоносителем. Сейчас все магистральные тепловые сети заполнены и работают без замечаний. У компании нет отключенных от теплоснабжения потребителей, отмечает предприятие.При этом в соцсетях многие жители района Эгершельд жалуются на отсутствие отопления. В "Приморских тепловых сетях" РИА Новости пояснили, что если по отдельным адресам нет отопления, то жителям нужно обратиться в свою управляющую организацию, чтобы специалисты отрегулировали внутридомовые системы."ДГК завершило заполнение магистральной сети. Сейчас запуск теплоносителя по распределительным сетям начнёт выполнять ВПЭС. Централизованное отопление восстановится в жилых домах примерно к 12.00 (05.00 мск)", - сообщили журналистам во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС).Представитель ВПЭС уточнил РИА Новости, что, предварительно, без центрального отопления остаются 18 жилых домов.Сейчас во Владивостоке 19 градусов мороза, по данным синоптиков, ощущается как -28.

https://ria.ru/20211224/kotel-1765261192.html

владивосток

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происшествия, владивосток