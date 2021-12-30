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Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы
Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы - РИА Новости, 30.12.2021
Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы
Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы за заслуги в развитии двусторонних отношений, написал Сийярто в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:19
2021-12-30T17:19
2021-12-30T17:34
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы за заслуги в развитии двусторонних отношений, написал Сийярто в Facebook."Я получил от моего друга и коллеги Сергея Лаврова орден Дружбы, которым меня наградил Президент России за заслуги в развитии двусторонних отношений. Я горжусь тем, что, несмотря на крайне неблагоприятные глобальные и региональные события последних лет, мы смогли поддерживать наше сотрудничество с Москвой на основе взаимного доверия, в соответствии с нашими национальными интересами, соблюдая при этом наши союзнические обязательства", - написал Сийярто.Он также перечислил достижения российско-венгерских отношений за последний год: поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию и заключение договора о покупке газа, что позволило Венгрии успешно бороться с пандемией и энергетическим кризисом в Европе."Мы проводим открытую и честную внешнюю политику: мы делаем то же, что говорим. В отличие от тех наших друзей, которые параллельно со словесной критикой заключают огромные сделки с Россией и в России", - написал Сийярто.
https://ria.ru/20211230/vengriya-1766210934.html
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в мире, венгрия, европа, москва, сергей лавров, петер сийярто, россия
17:19 30.12.2021 (обновлено: 17:34 30.12.2021)
Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы
Глава МИД авров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы