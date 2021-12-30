https://ria.ru/20211230/orden-1766213128.html

Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы

Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы - РИА Новости, 30.12.2021

Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы

Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы за заслуги в развитии двусторонних отношений, написал Сийярто в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:19

2021-12-30T17:19

2021-12-30T17:34

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Дружбы за заслуги в развитии двусторонних отношений, написал Сийярто в Facebook."Я получил от моего друга и коллеги Сергея Лаврова орден Дружбы, которым меня наградил Президент России за заслуги в развитии двусторонних отношений. Я горжусь тем, что, несмотря на крайне неблагоприятные глобальные и региональные события последних лет, мы смогли поддерживать наше сотрудничество с Москвой на основе взаимного доверия, в соответствии с нашими национальными интересами, соблюдая при этом наши союзнические обязательства", - написал Сийярто.Он также перечислил достижения российско-венгерских отношений за последний год: поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию и заключение договора о покупке газа, что позволило Венгрии успешно бороться с пандемией и энергетическим кризисом в Европе."Мы проводим открытую и честную внешнюю политику: мы делаем то же, что говорим. В отличие от тех наших друзей, которые параллельно со словесной критикой заключают огромные сделки с Россией и в России", - написал Сийярто.

https://ria.ru/20211230/vengriya-1766210934.html

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