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При "омикроне" пациенты меньше находятся в стационаре, заявил Мурашко

При "омикроне" пациенты меньше находятся в стационаре, заявил Мурашко - РИА Новости, 30.12.2021

При "омикроне" пациенты меньше находятся в стационаре, заявил Мурашко

Опыт других стран показывает, что при "омикроне" пациентам требуется меньшее пребывание в стационаре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:46

2021-12-30T17:46

2021-12-30T17:53

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Опыт других стран показывает, что при "омикроне" пациентам требуется меньшее пребывание в стационаре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Опыт других стран, где "омикрон" широко распространяется, показывает, что требуется меньшее пребывание в стационаре инфицированных этим штаммом, но за счет быстрого течения и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает", - сказал Мурашко, слова которого приводит оперштаб.

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