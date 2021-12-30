https://ria.ru/20211230/omikron-shtamm-1766218868.html
При "омикроне" пациенты меньше находятся в стационаре, заявил Мурашко
При "омикроне" пациенты меньше находятся в стационаре, заявил Мурашко - РИА Новости, 30.12.2021
При "омикроне" пациенты меньше находятся в стационаре, заявил Мурашко
Опыт других стран показывает, что при "омикроне" пациентам требуется меньшее пребывание в стационаре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:46
2021-12-30T17:46
2021-12-30T17:53
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761031995_12:0:2382:1333_1920x0_80_0_0_b2f4677cf0c9b11c17f7764862674917.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Опыт других стран показывает, что при "омикроне" пациентам требуется меньшее пребывание в стационаре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Опыт других стран, где "омикрон" широко распространяется, показывает, что требуется меньшее пребывание в стационаре инфицированных этим штаммом, но за счет быстрого течения и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает", - сказал Мурашко, слова которого приводит оперштаб.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761031995_299:0:2025:1294_1920x0_80_0_0_79a372ec4c3fcbf6969aae7f30662238.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:46 30.12.2021 (обновлено: 17:53 30.12.2021)
При "омикроне" пациенты меньше находятся в стационаре, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: пациенты с омикрон-штаммом меньше находятся в стационаре