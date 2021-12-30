https://ria.ru/20211230/omikron-1766218509.html

В оперштабе оценили заразность омикрон-штамма

В оперштабе оценили заразность омикрон-штамма - РИА Новости, 30.12.2021

В оперштабе оценили заразность омикрон-штамма

Штамм "омикрон" является более контагиозным по сравнению с другими разновидностями коронавируса - по разным оценкам, он заразнее в три - пять раз, сообщили... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:45

2021-12-30T17:45

2021-12-30T17:45

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Штамм "омикрон" является более контагиозным по сравнению с другими разновидностями коронавируса - по разным оценкам, он заразнее в три - пять раз, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Новый штамм содержит в себе значительное количество мутаций. Он чувствителен ко всем дезинфицирующим средствам и не устойчив в окружающий среде, поэтому все принимаемые меры по обработке поверхностей эффективны. Передача "Омикрона" идет гораздо быстрее – он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз", - говорится в сообщении оперштаба.

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2021

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