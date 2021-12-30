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В оперштабе оценили заразность омикрон-штамма
В оперштабе оценили заразность омикрон-штамма - РИА Новости, 30.12.2021
В оперштабе оценили заразность омикрон-штамма
Штамм "омикрон" является более контагиозным по сравнению с другими разновидностями коронавируса - по разным оценкам, он заразнее в три - пять раз, сообщили... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:45
2021-12-30T17:45
2021-12-30T17:45
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Штамм "омикрон" является более контагиозным по сравнению с другими разновидностями коронавируса - по разным оценкам, он заразнее в три - пять раз, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Новый штамм содержит в себе значительное количество мутаций. Он чувствителен ко всем дезинфицирующим средствам и не устойчив в окружающий среде, поэтому все принимаемые меры по обработке поверхностей эффективны. Передача "Омикрона" идет гораздо быстрее – он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз", - говорится в сообщении оперштаба.
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общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В оперштабе оценили заразность омикрон-штамма
Оперштаб: штамм "омикрон" является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз