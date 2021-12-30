https://ria.ru/20211230/okhrannik-1766202345.html

В Ставрополе отстранили нагрубившего подростку охранника "Пятерочки"

В Ставрополе отстранили нагрубившего подростку охранника "Пятерочки" - РИА Новости, 30.12.2021

В Ставрополе отстранили нагрубившего подростку охранника "Пятерочки"

Охранник магазина "Пятерочка" в Ставрополе отстранен от работы после грубого обращения с подростком, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы X5 Group. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:17

2021-12-30T16:17

2021-12-30T16:17

происшествия

ставрополь

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ПЯТИГОРСК, 30 дек - РИА Новости. Охранник магазина "Пятерочка" в Ставрополе отстранен от работы после грубого обращения с подростком, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы X5 Group.По данным из соцсетей, охранник "Пятерочки" в Ставрополе грубо дергает подростка за куртку так, что тот едва не упал. Из видео следует, что сотрудник магазина заподозрил юношу в краже, требует показать карманы, на что подросток отвечает, что в них ничего нет.В полиции города сообщили РИА Новости, что занялись этим инцидентом."Любые факты физического воздействия в отношении посетителей трактуются компанией как категорически неприемлемые. Сотрудника охранной организации, оказывающей услуги магазину, отстранили от работы. Руководству ЧОП направлено требование по соблюдению стандартов обслуживания и правил поведения с покупателями. С сотрудниками магазина проведен дополнительный инструктаж о недопустимости конфликтов с клиентами", - отметили в компании.

https://ria.ru/20211230/okhrannik-1766200419.html

https://ria.ru/20211230/okhrannik-1766136571.html

ставрополь

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происшествия, ставрополь