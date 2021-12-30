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В Ярославле охранник поликлиники брызнул газом в лицо пенсионерке

В Ярославле охранник поликлиники брызнул газом в лицо пенсионерке - РИА Новости, 30.12.2021

В Ярославле охранник поликлиники брызнул газом в лицо пенсионерке

Охранник поликлиники в Ярославле брызнул газом из газового баллончика в лицо пожилой посетительнице, ее увезли на скорой, сообщила и.о. главы областного... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:38

2021-12-30T11:38

2021-12-30T11:38

происшествия

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Охранник поликлиники в Ярославле брызнул газом из газового баллончика в лицо пожилой посетительнице, ее увезли на скорой, сообщила и.о. главы областного департамента здравоохранения Оксана Пиклун. В происшедшем разбирается полиция.Видео инцидента появилось в соцсетях. По данным пользователей, пожилая женщина пришла в поликлинику получить лекарство, а также погреться. На видео охранник стоит рядом с сидящей на диванчике женщиной в медицинской маске и внезапно брызгает ей в лицо из баллончика."Происшествие в поликлинике №2 повергло меня в шок. Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации заключен договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться", - говорится в комментарии Пиклун.По ее словам, как только медицинский персонал заметил происшедшее, незамедлительно была вызвана скорая помощь, пожилую женщину доставили в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы. "Наши специалисты ей оказали всю необходимую помощь", - подчеркнула Пиклун, назвав поведение охранника недопустимым.В УМВД по Ярославской области отметили, что пострадавшая - 1941 года рождения. "В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - информирует полиция.

https://ria.ru/20211026/novosibirsk-1756244876.html

ярославль

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происшествия, ярославль, ярославская область