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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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Курорт "Роза Хутор" опроверг сообщения о больших очередях у подъемников
Курорт "Роза Хутор" опроверг сообщения о больших очередях у подъемников - РИА Новости, 30.12.2021
Курорт "Роза Хутор" опроверг сообщения о больших очередях у подъемников
Видео с большими очередями у подъемников на горнолыжном курорте "Роза Хутор" является фейком и не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:07
2021-12-30T14:07
туризм
общество
роза хутор
новости - туризм
туристы
туризм
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СОЧИ, 30 дек – РИА Новости. Видео с большими очередями у подъемников на горнолыжном курорте "Роза Хутор" является фейком и не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором у подъёмников горнолыжного курорта "Роза Хутор" в ожидании стоит толпа туристов."Видео о курорте, которое сегодня распространяется в соцсетях, носит абсолютно фейковый характер и никак не отражает реальность. Хотелось бы попросить коллег не распространять ложную информацию", - сказала собеседница агентства.При этом в пресс-службе курорта добавили, что видео, на котором показана большая очередь, старое, что доказывают разноцветные флаги на фоне. "В этом году курорт украшен белыми флагами", - уточнила собеседница агентства.Ранее курорт "Роза Хутор" объявил абсолютную готовность к приему большого потока туристов в новогодние праздники.
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общество, роза хутор, новости - туризм, туристы, туризм
14:07 30.12.2021
 
Курорт "Роза Хутор" опроверг сообщения о больших очередях у подъемников

Курорт "Роза Хутор" назвал сообщения о больших очередях у подъемников фейком

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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СОЧИ, 30 дек – РИА Новости. Видео с большими очередями у подъемников на горнолыжном курорте "Роза Хутор" является фейком и не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором у подъёмников горнолыжного курорта "Роза Хутор" в ожидании стоит толпа туристов.
"Видео о курорте, которое сегодня распространяется в соцсетях, носит абсолютно фейковый характер и никак не отражает реальность. Хотелось бы попросить коллег не распространять ложную информацию", - сказала собеседница агентства.
При этом в пресс-службе курорта добавили, что видео, на котором показана большая очередь, старое, что доказывают разноцветные флаги на фоне. "В этом году курорт украшен белыми флагами", - уточнила собеседница агентства.
Ранее курорт "Роза Хутор" объявил абсолютную готовность к приему большого потока туристов в новогодние праздники.
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 16:39Туризм
На курорте "Роза Хутор" откроют новые трассы и подъемники
 
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