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Курорт "Роза Хутор" опроверг сообщения о больших очередях у подъемников

Курорт "Роза Хутор" опроверг сообщения о больших очередях у подъемников - РИА Новости, 30.12.2021

Курорт "Роза Хутор" опроверг сообщения о больших очередях у подъемников

Видео с большими очередями у подъемников на горнолыжном курорте "Роза Хутор" является фейком и не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:07

2021-12-30T14:07

2021-12-30T14:07

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СОЧИ, 30 дек – РИА Новости. Видео с большими очередями у подъемников на горнолыжном курорте "Роза Хутор" является фейком и не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором у подъёмников горнолыжного курорта "Роза Хутор" в ожидании стоит толпа туристов."Видео о курорте, которое сегодня распространяется в соцсетях, носит абсолютно фейковый характер и никак не отражает реальность. Хотелось бы попросить коллег не распространять ложную информацию", - сказала собеседница агентства.При этом в пресс-службе курорта добавили, что видео, на котором показана большая очередь, старое, что доказывают разноцветные флаги на фоне. "В этом году курорт украшен белыми флагами", - уточнила собеседница агентства.Ранее курорт "Роза Хутор" объявил абсолютную готовность к приему большого потока туристов в новогодние праздники.

https://ria.ru/20211208/sochi-1762782009.html

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