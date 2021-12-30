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Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 30.12.2021
Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Великобритании, Германии и Франции координацию действий, призванных удержать Россию от "агрессии" против... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T00:22
2021-12-30T00:47
в мире
украина
китай
ливия
мид франции‎
литва
франция
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Великобритании, Германии и Франции координацию действий, призванных удержать Россию от "агрессии" против Украины, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.Разговор, участники которого подтвердили консенсусную готовность взыскать с РФ высокую цену в случае, если она решится на реализацию приписываемых ей замыслов, состоялся в канун беседы президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, Германии Анналеной Бербок и Великобритании Элизабет Трасс. Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой российской агрессии против Украины и подтвердили консенсус среди союзников и партнеров в отношении организации масштабных последствий и взыскания суровой цены с России за подобные действия", - сказано в пресс-релизе.Россия отрицает приписываемые ей на Западе планы вторгнуться на Украину, но называет выходом за "красные линии" возможную интеграцию соседней страны в НАТО. Россия предлагает США и их союзникам обсудить дополнительные гарантии взаимной безопасности. Переговоры на эту тему пройдут в первой половине январе - в формате российско-американского диалога о стратегической стабильности, на площадках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.Главы внешнеполитических ведомств выразили обеспокоенность темпами развития иранской ядерной программы, заявили о солидарности с Литвой в конфликте с Китаем, недовольным открытием в Вильнюсе представительства Тайваня, а также обсудили продолжающиеся попытки организовать выборы в Ливии.
https://ria.ru/20211229/otvod-1766082689.html
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в мире, украина, китай, ливия, мид франции‎, литва, франция, джо байден, энтони блинкен, россия, анналена бербок
00:22 30.12.2021 (обновлено: 00:47 30.12.2021)
 
Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Великобритании, Германии и Франции координацию действий, призванных удержать Россию от "агрессии" против Украины, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
Разговор, участники которого подтвердили консенсусную готовность взыскать с РФ высокую цену в случае, если она решится на реализацию приписываемых ей замыслов, состоялся в канун беседы президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, Германии Анналеной Бербок и Великобритании Элизабет Трасс. Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой российской агрессии против Украины и подтвердили консенсус среди союзников и партнеров в отношении организации масштабных последствий и взыскания суровой цены с России за подобные действия", - сказано в пресс-релизе.
Россия отрицает приписываемые ей на Западе планы вторгнуться на Украину, но называет выходом за "красные линии" возможную интеграцию соседней страны в НАТО. Россия предлагает США и их союзникам обсудить дополнительные гарантии взаимной безопасности. Переговоры на эту тему пройдут в первой половине январе - в формате российско-американского диалога о стратегической стабильности, на площадках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
Главы внешнеполитических ведомств выразили обеспокоенность темпами развития иранской ядерной программы, заявили о солидарности с Литвой в конфликте с Китаем, недовольным открытием в Вильнюсе представительства Тайваня, а также обсудили продолжающиеся попытки организовать выборы в Ливии.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 21:17
США рассчитывают на отвод российских сил "вблизи" Украины, заявил Белый дом
 
В миреУкраинаКитайЛивияМИД Франции‎ЛитваФранцияДжо БайденЭнтони БлинкенРоссияАнналена Бербок
 
 
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