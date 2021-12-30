https://ria.ru/20211230/obsuzhdenie-1766093574.html

Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины

Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 30.12.2021

Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Великобритании, Германии и Франции координацию действий, призванных удержать Россию от "агрессии" против... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T00:22

2021-12-30T00:22

2021-12-30T00:47

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из Великобритании, Германии и Франции координацию действий, призванных удержать Россию от "агрессии" против Украины, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.Разговор, участники которого подтвердили консенсусную готовность взыскать с РФ высокую цену в случае, если она решится на реализацию приписываемых ей замыслов, состоялся в канун беседы президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, Германии Анналеной Бербок и Великобритании Элизабет Трасс. Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой российской агрессии против Украины и подтвердили консенсус среди союзников и партнеров в отношении организации масштабных последствий и взыскания суровой цены с России за подобные действия", - сказано в пресс-релизе.Россия отрицает приписываемые ей на Западе планы вторгнуться на Украину, но называет выходом за "красные линии" возможную интеграцию соседней страны в НАТО. Россия предлагает США и их союзникам обсудить дополнительные гарантии взаимной безопасности. Переговоры на эту тему пройдут в первой половине январе - в формате российско-американского диалога о стратегической стабильности, на площадках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.Главы внешнеполитических ведомств выразили обеспокоенность темпами развития иранской ядерной программы, заявили о солидарности с Литвой в конфликте с Китаем, недовольным открытием в Вильнюсе представительства Тайваня, а также обсудили продолжающиеся попытки организовать выборы в Ливии.

https://ria.ru/20211229/otvod-1766082689.html

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