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Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом
Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021
Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей и взрослых с Новым годом и пожелал им счастья, крепкого здоровья, надежных друзей. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:55
2021-12-30T18:55
2021-12-30T23:25
новый год — 2022
общество
вологодская область
великий устюг
дед мороз
новый год
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей и взрослых с Новым годом и пожелал им счастья, крепкого здоровья, надежных друзей."Пусть Новый год подарит вам веру в свои силы, чудеса и исполнение заветных желаний. Мечтайте, воплощайте мечты в жизнь. Уверенно идите к своей цели. Будьте заботливы и участливы. И не забывайте, что каждый из вас способен украсить наш мир своими добрыми делами. Пусть в ваших сердцах никогда не будет вьюг и метелей", — сказал Дед Мороз в видеопоздравлении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".Всероссийский Дед Мороз живет в сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Туда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
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общество, вологодская область, великий устюг, дед мороз, новый год, россия
18:55 30.12.2021 (обновлено: 23:25 30.12.2021)
Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом
Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом, пожелал здоровья и исполнения желаний