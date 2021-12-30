https://ria.ru/20211230/novyy_god-1766229613.html

Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом

Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021

Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей и взрослых с Новым годом и пожелал им счастья, крепкого здоровья, надежных друзей. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:55

2021-12-30T18:55

2021-12-30T23:25

новый год — 2022

общество

вологодская область

великий устюг

дед мороз

новый год

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей и взрослых с Новым годом и пожелал им счастья, крепкого здоровья, надежных друзей."Пусть Новый год подарит вам веру в свои силы, чудеса и исполнение заветных желаний. Мечтайте, воплощайте мечты в жизнь. Уверенно идите к своей цели. Будьте заботливы и участливы. И не забывайте, что каждый из вас способен украсить наш мир своими добрыми делами. Пусть в ваших сердцах никогда не будет вьюг и метелей", — сказал Дед Мороз в видеопоздравлении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".Всероссийский Дед Мороз живет в сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Туда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

вологодская область

великий устюг

россия

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общество, вологодская область, великий устюг, дед мороз, новый год, россия