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Россиянам захотели возвращать деньги за покупку машины
В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машины - РИА Новости, 30.12.2021
Россиянам захотели возвращать деньги за покупку машины
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T09:45
2021-12-30T09:45
2021-12-30T12:37
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
авто
антон котяков
институт исследования проблем современной политики
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с предложением ввести налоговый вычет для граждан при покупке автомобиля, сообщил RT.Эксперт подчеркнул, что подобный механизм действует, в частности, при приобретении недвижимости: россияне имеют право единожды воспользоваться вычетом до двух миллионов рублей, вернув 13 процентов от этой суммы. Он отметил необходимость подобных мер в вопросе материальной господдержки: по его мнению, их следует распространить и на покупку автомобиля, поскольку для многих категорий жителей страны наличие транспортного средства необходимо."В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до одного миллиона рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей", — говорится в письме.Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, кому можно не платить налог с продажи автомобиля. По его словам, речь идет о ситуациях, когда человек дарит его близкому родственнику. То же касается процедуры наследования: однако это придется подтверждать документально — завещанием или договором дарения. Кроме того, спустя три года с момента покупки машины владелец имеет полное право ее продать, не платя налог.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), авто, антон котяков, институт исследования проблем современной политики
09:45 30.12.2021 (обновлено: 12:37 30.12.2021)
В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машины
RT: Минтруду предложили ввести налоговый вычет до 130 тысяч рублей при покупке автомобиля
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Директор Института исследования проблем современной политики
Антон Орлов направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова
с предложением ввести налоговый вычет для граждан при покупке автомобиля, сообщил RT
.
Эксперт подчеркнул, что подобный механизм действует, в частности, при приобретении недвижимости: россияне имеют право единожды воспользоваться вычетом до двух миллионов рублей, вернув 13 процентов от этой суммы. Он отметил необходимость подобных мер в вопросе материальной господдержки: по его мнению, их следует распространить и на покупку автомобиля, поскольку для многих категорий жителей страны наличие транспортного средства необходимо.
"В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до одного миллиона рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей", — говорится в письме.
Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, кому можно не платить налог с продажи автомобиля. По его словам, речь идет о ситуациях, когда человек дарит его близкому родственнику. То же касается процедуры наследования: однако это придется подтверждать документально — завещанием или договором дарения. Кроме того, спустя три года с момента покупки машины владелец имеет полное право ее продать, не платя налог.