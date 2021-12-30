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Россиян предупредили о мошенничестве под видом новогодних подарков
Россиян предупредили о мошенничестве под видом новогодних подарков - РИА Новости, 30.12.2021
Россиян предупредили о мошенничестве под видом новогодних подарков
Мошенники во время новогодних праздников станут наиболее активными и прибегнут к таким схемам, как выманивание данных карты под видом подарков от банков или под РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:11
2021-12-30T15:11
новый год
почта банк
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мошенники во время новогодних праздников станут наиболее активными и прибегнут к таким схемам, как выманивание данных карты под видом подарков от банков или под предлогом отменить некую подписку, сообщили в "Почта банке"."Злоумышленники используют бренды банков, чтобы коммуницировать от их имени через мессенджеры: они направляют сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации, для отмены которой сотруднику необходимо назвать данные "пластика" и код из СМС", - предупреждает кредитная организация.На самом деле эти сведения подтверждают неправомерное списание денег - настоящие банки и сервисы не рассылают информацию о совершенных платежах в мессенджерах, пояснили специалисты.Одна из наиболее опасных схем обмана для клиентов банков - реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций, поясняют эксперты.Через соцсети мошенники распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где якобы для получения презента требуется ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый пароль подтверждения операции. Этой информацией злоумышленники могут воспользоваться для вытягивания денег со счета, пояснил вице-президент, директор по безопасности "Почта банка" Станислав Павлунин.И, наконец, еще один распространенный сценарий мошенничества, который применят аферисты в праздники - выманивание денег через фейковый сайт брокера. "Злоумышленники связываются с жертвой и убеждают ее перевести средства на "брокерский счет", на самом же деле человек перечисляет деньги на карту или электронный кошелек физлица. В декабре многие россияне получают премии, и некоторые считают, что вполне можно направить их на инвестиции", - пояснили в "Почта банке".
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новый год, почта банк, россия
15:11 30.12.2021
 
Россиян предупредили о мошенничестве под видом новогодних подарков

"Почта банк" предупредил о мошенничестве под видом новогодних подарков

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мошенники во время новогодних праздников станут наиболее активными и прибегнут к таким схемам, как выманивание данных карты под видом подарков от банков или под предлогом отменить некую подписку, сообщили в "Почта банке".
"Злоумышленники используют бренды банков, чтобы коммуницировать от их имени через мессенджеры: они направляют сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации, для отмены которой сотруднику необходимо назвать данные "пластика" и код из СМС", - предупреждает кредитная организация.
На самом деле эти сведения подтверждают неправомерное списание денег - настоящие банки и сервисы не рассылают информацию о совершенных платежах в мессенджерах, пояснили специалисты.
Одна из наиболее опасных схем обмана для клиентов банков - реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций, поясняют эксперты.
Через соцсети мошенники распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где якобы для получения презента требуется ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый пароль подтверждения операции. Этой информацией злоумышленники могут воспользоваться для вытягивания денег со счета, пояснил вице-президент, директор по безопасности "Почта банка" Станислав Павлунин.
И, наконец, еще один распространенный сценарий мошенничества, который применят аферисты в праздники - выманивание денег через фейковый сайт брокера. "Злоумышленники связываются с жертвой и убеждают ее перевести средства на "брокерский счет", на самом же деле человек перечисляет деньги на карту или электронный кошелек физлица. В декабре многие россияне получают премии, и некоторые считают, что вполне можно направить их на инвестиции", - пояснили в "Почта банке".
Новый логотип компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 11:56Новый год — 2022
Мошенники придумали схему обмана с фейковыми новогодними розыгрышами
 
Новый годПочта банкРоссия
 
 
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