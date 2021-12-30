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Мишустин объявил благодарность бывшему первому замглавы Минсельхоза
Мишустин объявил благодарность бывшему первому замглавы Минсельхоза - РИА Новости, 30.12.2021
Мишустин объявил благодарность бывшему первому замглавы Минсельхоза
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил благодарность правительства бывшему первому замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулату Хатуову за заслуги в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:03
2021-12-30T17:03
2021-12-30T17:03
политика
михаил мишустин
джамбулат хатуов
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил благодарность правительства бывшему первому замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулату Хатуову за заслуги в развитии отрасли, соответствующий документ в четверг был опубликован на официальном портале правовых актов."За заслуги в развитии сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность правительства РФ действительному государственному советнику РФ третьего класса Хатуову Джамбулату Хизировичу", - говорится в распоряжении Мишустина.Хатуов был освобожден от должности первого замминистра сельского хозяйства 24 декабря. Решение было принято по его просьбе.
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политика, михаил мишустин, джамбулат хатуов, россия
Мишустин объявил благодарность бывшему первому замглавы Минсельхоза
Премьер Мишустин объявил благодарность бывшему первому замглавы Минсельхоза Хатуову