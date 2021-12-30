Минприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведку
Минприроды направит дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами и геологоразведку
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бюджет Минприроды РФ в грядущие три года будет увеличен почти на 40% до 255 миллиардов рублей, деньги пойдут на защиту от наводнений, борьбу с лесными пожарами и геологоразведку, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.
"В федеральном бюджете на 2022 год и предстоящую трехлетку на государственные программы "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов" и "Развитие лесного хозяйства" дополнительно выделяется 255,5 миллиарда рублей. Мы увеличили свой бюджет на 72 миллиарда (в 2021 году было 183 миллиарда рублей)", - сказал Козлов.
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Он уточнил, что 15 миллиардов рублей будут направлены на борьбу с паводками в стране. На 8,2 миллиарда рублей увеличивается финансирование борьбы с лесными пожарами.
"Общая сумма ежегодного финансирования составит 14,2 миллиарда рублей. Это около 1,5 тысячи парашютистов-десантников, 47 тысяч часов налета. Моя задача организовать работу с регионами, потому что деньгами-то пожар не потушишь. Кроме того, создаем группировку "Север" для предотвращения пожаров в Красноярском крае. 21 декабря состоялась приемка двух вертолетов Ми-8, еще четыре поступят в 2022 году", - добавил Козлов.
Министр уточнил, что около 30% дополнительных средств пойдет на осуществление программы "Возрождение легенды", которая должна обеспечить увеличение объема разведанных полезных ископаемых в стране.
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