https://ria.ru/20211230/minprirody-1766113613.html

Минприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведку

Минприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведку - РИА Новости, 30.12.2021

Минприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведку

Бюджет Минприроды РФ в грядущие три года будет увеличен почти на 40% до 255 миллиардов рублей, деньги пойдут на защиту от наводнений, борьбу с лесными пожарами... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T09:20

2021-12-30T09:20

2021-12-30T09:20

общество

красноярский край

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

ми-8

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бюджет Минприроды РФ в грядущие три года будет увеличен почти на 40% до 255 миллиардов рублей, деньги пойдут на защиту от наводнений, борьбу с лесными пожарами и геологоразведку, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов."В федеральном бюджете на 2022 год и предстоящую трехлетку на государственные программы "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов" и "Развитие лесного хозяйства" дополнительно выделяется 255,5 миллиарда рублей. Мы увеличили свой бюджет на 72 миллиарда (в 2021 году было 183 миллиарда рублей)", - сказал Козлов.Он уточнил, что 15 миллиардов рублей будут направлены на борьбу с паводками в стране. На 8,2 миллиарда рублей увеличивается финансирование борьбы с лесными пожарами."Общая сумма ежегодного финансирования составит 14,2 миллиарда рублей. Это около 1,5 тысячи парашютистов-десантников, 47 тысяч часов налета. Моя задача организовать работу с регионами, потому что деньгами-то пожар не потушишь. Кроме того, создаем группировку "Север" для предотвращения пожаров в Красноярском крае. 21 декабря состоялась приемка двух вертолетов Ми-8, еще четыре поступят в 2022 году", - добавил Козлов.Министр уточнил, что около 30% дополнительных средств пойдет на осуществление программы "Возрождение легенды", которая должна обеспечить увеличение объема разведанных полезных ископаемых в стране.

https://ria.ru/20211006/klimat-1753282251.html

https://ria.ru/20210904/ugrozy-1748656153.html

красноярский край

россия

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общество, красноярский край, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ми-8, россия