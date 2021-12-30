12:20 30.12.2021 (обновлено: 12:21 30.12.2021)
На белорусско-польской границе нашли двух мигрантов с травмами
Белорусские пограничники нашли двух мигрантов с травмами у пункта пропуска "Песчатка"
МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Двое травмированных мигрантов были обнаружены на границе с Польшей, им оказана медицинская помощь, сообщили в четверг в пресс-службе пограничного комитета Белоруссии.
"Ночью 29 декабря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска "Песчатка" белорусские пограничники обнаружили двух граждан Сирии. Один из иностранцев не мог самостоятельно передвигаться из-за повреждения сустава. По словам беженцев, травмы были нанесены польскими силовиками при их вытеснении к границе с Беларусью. Кроме того, мужчины были сильно истощены и подавлены", - говорится в сообщении пресс-службы пограничного комитета Белоруссии.
По информации ведомства, пострадавшим оказана медицинская помощь. У одного из мужчин диагностировали закрытый перелом большеберцовой кости со смещением.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.