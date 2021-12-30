https://ria.ru/20211230/mechta-1766142619.html
Дед Мороз-росгвардеец поздравил с Новым годом мальчика в Калужской области
Дед Мороз-росгвардеец поздравил с Новым годом мальчика в Калужской области - РИА Новости, 30.12.2021
Дед Мороз-росгвардеец поздравил с Новым годом мальчика в Калужской области
Росгвардейцы из Калужской области в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 14-летнего мальчика, обучающегося в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:01
2021-12-30T12:01
2021-12-30T12:14
новый год — 2022
общество
калужская область
ми-8
дед мороз
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Росгвардейцы из Калужской области в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 14-летнего мальчика, обучающегося в школе-интернате: он посидел за штурвалами настоящих самолёта и вертолёта, а после экскурсии ему подарил подарки "Дед Мороз специального назначения", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."В рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" военнослужащие Ермолинского смешанного авиационного полка Росгвардии осуществили мечту 14-летнего Димы Евдокимова из Обнинска (Калужская область). Воспитанник школы-интерната "Надежда" очень хотел побывать на настоящем аэродроме и посидеть за штурвалом авиационной техники, о чем написал в своём письме росгвардейцам", - говорится в сообщении.Мальчика и его маму пригласили на аэродром в Калужской области, где они осмотрели самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8: мальчик посидел за штурвалами машин и узнал от лётчиков о назначении приборов и кнопок.После знакомства с техникой мальчик посетил экскурсию в музее полка, а завершилась встреча чаепитием и вручением подарков."Дед Мороз "специального назначения" поздравил Диму и его маму с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал им крепкого здоровья и больших успехов", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20211230/mechta-1766127633.html
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общество, калужская область, ми-8, дед мороз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
12:01 30.12.2021 (обновлено: 12:14 30.12.2021)
Дед Мороз-росгвардеец поздравил с Новым годом мальчика в Калужской области
Росгвардейцы из Калужской области исполнили мечту мальчика посидеть за штурвалом самолета