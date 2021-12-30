Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211230/mechta-1766142619.html
Дед Мороз-росгвардеец поздравил с Новым годом мальчика в Калужской области
Дед Мороз-росгвардеец поздравил с Новым годом мальчика в Калужской области - РИА Новости, 30.12.2021
Дед Мороз-росгвардеец поздравил с Новым годом мальчика в Калужской области
Росгвардейцы из Калужской области в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 14-летнего мальчика, обучающегося в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:01
2021-12-30T12:14
новый год — 2022
общество
калужская область
ми-8
дед мороз
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766144957_0:74:750:496_1920x0_80_0_0_ee0231dd6d5f9dd3582d7acc68e4eda5.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Росгвардейцы из Калужской области в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 14-летнего мальчика, обучающегося в школе-интернате: он посидел за штурвалами настоящих самолёта и вертолёта, а после экскурсии ему подарил подарки "Дед Мороз специального назначения", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."В рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" военнослужащие Ермолинского смешанного авиационного полка Росгвардии осуществили мечту 14-летнего Димы Евдокимова из Обнинска (Калужская область). Воспитанник школы-интерната "Надежда" очень хотел побывать на настоящем аэродроме и посидеть за штурвалом авиационной техники, о чем написал в своём письме росгвардейцам", - говорится в сообщении.Мальчика и его маму пригласили на аэродром в Калужской области, где они осмотрели самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8: мальчик посидел за штурвалами машин и узнал от лётчиков о назначении приборов и кнопок.После знакомства с техникой мальчик посетил экскурсию в музее полка, а завершилась встреча чаепитием и вручением подарков."Дед Мороз "специального назначения" поздравил Диму и его маму с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал им крепкого здоровья и больших успехов", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20211230/mechta-1766127633.html
https://ria.ru/20211229/mechta-1765929178.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766144957_83:0:750:500_1920x0_80_0_0_2e8cf7ad95dd46b60c274176861407aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, калужская область, ми-8, дед мороз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
12:01 30.12.2021 (обновлено: 12:14 30.12.2021)
 
Дед Мороз-росгвардеец поздравил с Новым годом мальчика в Калужской области

Росгвардейцы из Калужской области исполнили мечту мальчика посидеть за штурвалом самолета

© Фото пресс-службы РосгвардииРосгвардейцы из Калужской области исполнили мечту мальчика посидеть за штурвалом самолета
Росгвардейцы из Калужской области исполнили мечту мальчика посидеть за штурвалом самолета
© Фото пресс-службы Росгвардии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Росгвардейцы из Калужской области в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 14-летнего мальчика, обучающегося в школе-интернате: он посидел за штурвалами настоящих самолёта и вертолёта, а после экскурсии ему подарил подарки "Дед Мороз специального назначения", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"В рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" военнослужащие Ермолинского смешанного авиационного полка Росгвардии осуществили мечту 14-летнего Димы Евдокимова из Обнинска (Калужская область). Воспитанник школы-интерната "Надежда" очень хотел побывать на настоящем аэродроме и посидеть за штурвалом авиационной техники, о чем написал в своём письме росгвардейцам", - говорится в сообщении.
Лавров исполнил желание мальчика из Петербурга и подарил ему разговор с Михалковым
10:58Новый год — 2022
Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга
Мальчика и его маму пригласили на аэродром в Калужской области, где они осмотрели самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8: мальчик посидел за штурвалами машин и узнал от лётчиков о назначении приборов и кнопок.
После знакомства с техникой мальчик посетил экскурсию в музее полка, а завершилась встреча чаепитием и вручением подарков.
"Дед Мороз "специального назначения" поздравил Диму и его маму с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал им крепкого здоровья и больших успехов", - говорится в релизе.
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 05:13Хорошие новости
Замминистра обороны исполнил мечту школьника прокатиться на вертолете
 
Новый год — 2022ОбществоКалужская областьМи-8Дед МорозФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
23:50Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
23:42Американцев призвали воздержаться от морских круизов
23:35CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной
23:32Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ
23:24На Украине массово закрывают заправки
Лента новостейМолния
Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый домСамарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСеАмериканцев призвали воздержаться от морских круизовCNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной УкраинойПремьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газНа Украине массово закрывают заправки