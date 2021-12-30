https://ria.ru/20211230/mechta-1766142619.html

Дед Мороз-росгвардеец поздравил с Новым годом мальчика в Калужской области

Дед Мороз-росгвардеец поздравил с Новым годом мальчика в Калужской области - РИА Новости, 30.12.2021

Дед Мороз-росгвардеец поздравил с Новым годом мальчика в Калужской области

Росгвардейцы из Калужской области в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 14-летнего мальчика, обучающегося в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:01

2021-12-30T12:01

2021-12-30T12:14

новый год — 2022

общество

калужская область

ми-8

дед мороз

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Росгвардейцы из Калужской области в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 14-летнего мальчика, обучающегося в школе-интернате: он посидел за штурвалами настоящих самолёта и вертолёта, а после экскурсии ему подарил подарки "Дед Мороз специального назначения", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."В рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" военнослужащие Ермолинского смешанного авиационного полка Росгвардии осуществили мечту 14-летнего Димы Евдокимова из Обнинска (Калужская область). Воспитанник школы-интерната "Надежда" очень хотел побывать на настоящем аэродроме и посидеть за штурвалом авиационной техники, о чем написал в своём письме росгвардейцам", - говорится в сообщении.Мальчика и его маму пригласили на аэродром в Калужской области, где они осмотрели самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8: мальчик посидел за штурвалами машин и узнал от лётчиков о назначении приборов и кнопок.После знакомства с техникой мальчик посетил экскурсию в музее полка, а завершилась встреча чаепитием и вручением подарков."Дед Мороз "специального назначения" поздравил Диму и его маму с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал им крепкого здоровья и больших успехов", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20211230/mechta-1766127633.html

https://ria.ru/20211229/mechta-1765929178.html

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общество, калужская область, ми-8, дед мороз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)