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Как ужесточили наказание для лихачей на дорогах
Как ужесточили наказание для лихачей на дорогах - РИА Новости, 30.12.2021
Как ужесточили наказание для лихачей на дорогах
Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для злостных нарушителей ПДД. Так, серьезное превышение скорости или выезд на встречку может... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T19:18
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Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для злостных нарушителей ПДД. Так, серьезное превышение скорости или выезд на встречку может закончиться для водителей, которые систематически игнорируют правила, лишением свободы. По данным авторов нового закона, действующие нормы не останавливают 40 процентов поклонников быстрой езды и десять процентов любителей прокатиться против движения. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие инициативы одобрил президент, чтобы повысить безопасность на российских дорогах.
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общество, авто, инфографика, законодательство, транспорт, россия
19:18 30.12.2021 (обновлено: 19:26 30.12.2021)
 

Как ужесточили наказание для лихачей на дорогах

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Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для злостных нарушителей ПДД. Так, серьезное превышение скорости или выезд на встречку может закончиться для водителей, которые систематически игнорируют правила, лишением свободы. По данным авторов нового закона, действующие нормы не останавливают 40 процентов поклонников быстрой езды и десять процентов любителей прокатиться против движения. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие инициативы одобрил президент, чтобы повысить безопасность на российских дорогах.
Как ужесточили наказание для лихачей на дорогахКак ужесточили наказание для лихачей на дорогах
 
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