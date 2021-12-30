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Регионам поручили обеспечить исполнение средств на лекарства от COVID-19

Регионам поручили обеспечить исполнение средств на лекарства от COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021

Регионам поручили обеспечить исполнение средств на лекарства от COVID-19

Главам регионов поручено обеспечить своевременное и полное кассовое исполнение средств федерального бюджета на лекарства от COVID-19, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:42

2021-12-30T17:42

2021-12-30T17:42

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главам регионов поручено обеспечить своевременное и полное кассовое исполнение средств федерального бюджета на лекарства от COVID-19, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: своевременное и полное кассовое исполнение средств федерального бюджета, предусмотренных на лекарственное обеспечение больных с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях", - сообщил оперштаб.

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2021

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