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Регионам поручили обеспечить исполнение средств на лекарства от COVID-19
Регионам поручили обеспечить исполнение средств на лекарства от COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021
Регионам поручили обеспечить исполнение средств на лекарства от COVID-19
Главам регионов поручено обеспечить своевременное и полное кассовое исполнение средств федерального бюджета на лекарства от COVID-19, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:42
2021-12-30T17:42
2021-12-30T17:42
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главам регионов поручено обеспечить своевременное и полное кассовое исполнение средств федерального бюджета на лекарства от COVID-19, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: своевременное и полное кассовое исполнение средств федерального бюджета, предусмотренных на лекарственное обеспечение больных с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях", - сообщил оперштаб.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Регионам поручили обеспечить исполнение средств на лекарства от COVID-19
Оперштаб поручил регионам обеспечить полное исполнение средств на лекарства от COVID-19