https://ria.ru/20211230/laviny-1766126906.html
МЧС предупреждает о сходе лавин в горах Краснодарского края
МЧС предупреждает о сходе лавин в горах Краснодарского края - РИА Новости, 30.12.2021
МЧС предупреждает о сходе лавин в горах Краснодарского края
Сход снежных лавин возможен в горах Кубани до 1 января, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:56
2021-12-30T11:56
2021-12-30T11:56
туризм
республика адыгея
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764548643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d335297d1ef753aece1a0850f25ddfe9.jpg
СОЧИ, 30 дек – РИА Новости. Сход снежных лавин возможен в горах Кубани до 1 января, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В период с 30 декабря 2021 года по 1 января 2022-го в горах Краснодарского края и республики Адыгеи выше 2500 метров лавиноопасно", – отмечается в сообщении.Спасатели просят туристов и горожан воздержаться от прогулок в горах во время снегопада. С 27 по 30 декабря на Кубани также действовало штормовое предупреждение, связанное с подъемом уровня воды в реках, ветром и лавинной опасностью.
https://ria.ru/20211227/laviny-1765638786.html
республика адыгея
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764548643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9da7cb9d8e50ddbe1e0a3967448d344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, туризм
МЧС предупреждает о сходе лавин в горах Краснодарского края
МЧС прогнозирует лавинную опасность в горах Краснодарского края