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МЧС предупреждает о сходе лавин в горах Краснодарского края

МЧС предупреждает о сходе лавин в горах Краснодарского края - РИА Новости, 30.12.2021

МЧС предупреждает о сходе лавин в горах Краснодарского края

Сход снежных лавин возможен в горах Кубани до 1 января, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:56

2021-12-30T11:56

2021-12-30T11:56

туризм

республика адыгея

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 30 дек – РИА Новости. Сход снежных лавин возможен в горах Кубани до 1 января, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В период с 30 декабря 2021 года по 1 января 2022-го в горах Краснодарского края и республики Адыгеи выше 2500 метров лавиноопасно", – отмечается в сообщении.Спасатели просят туристов и горожан воздержаться от прогулок в горах во время снегопада. С 27 по 30 декабря на Кубани также действовало штормовое предупреждение, связанное с подъемом уровня воды в реках, ветром и лавинной опасностью.

https://ria.ru/20211227/laviny-1765638786.html

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республика адыгея, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, туризм