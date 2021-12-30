https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766248409.html

Американцев призвали воздержаться от морских круизов

Американцев призвали воздержаться от морских круизов - РИА Новости, 30.12.2021

Американцев призвали воздержаться от морских круизов

Американский медицинский регулятор CDC призвал воздержаться от путешествий на круизных судах вне зависимости от вакцинационного статуса из-за роста... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T23:42

2021-12-30T23:42

2021-12-30T23:43

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Американский медицинский регулятор CDC призвал воздержаться от путешествий на круизных судах вне зависимости от вакцинационного статуса из-за роста заболеваемости COVID-19."Избегайте круизных путешествий вне зависимости от вакцинационного статуса", - говорится в опубликованной рекомендации.Ранее на этой неделе CDC сообщал о том, что вспышки COVID-19 зафиксированы на 89 круизных судах, которые действуют в американских водах.США переживают очередной подъем заболеваемости, спровоцированный в том числе появлением штамма "омикрон", который обладает повышенной трансмиссивностью в сравнении с предыдущими вариантами коронавируса, но предположительно вызывает менее тяжелое течение болезни.

https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html

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сша, коронавирусы, коронавирус covid-19