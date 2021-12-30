https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766248409.html
Американцев призвали воздержаться от морских круизов
Американцев призвали воздержаться от морских круизов - РИА Новости, 30.12.2021
Американцев призвали воздержаться от морских круизов
Американский медицинский регулятор CDC призвал воздержаться от путешествий на круизных судах вне зависимости от вакцинационного статуса из-за роста... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T23:42
2021-12-30T23:42
2021-12-30T23:43
распространение коронавируса
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Американский медицинский регулятор CDC призвал воздержаться от путешествий на круизных судах вне зависимости от вакцинационного статуса из-за роста заболеваемости COVID-19."Избегайте круизных путешествий вне зависимости от вакцинационного статуса", - говорится в опубликованной рекомендации.Ранее на этой неделе CDC сообщал о том, что вспышки COVID-19 зафиксированы на 89 круизных судах, которые действуют в американских водах.США переживают очередной подъем заболеваемости, спровоцированный в том числе появлением штамма "омикрон", который обладает повышенной трансмиссивностью в сравнении с предыдущими вариантами коронавируса, но предположительно вызывает менее тяжелое течение болезни.
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сша, коронавирусы, коронавирус covid-19
23:42 30.12.2021 (обновлено: 23:43 30.12.2021)
Американцев призвали воздержаться от морских круизов
Медицинский регулятор США CDC призвал избегать морских круизов из-за всплеска COVID-19