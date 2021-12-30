https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766246062.html
В Швейцарии установили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В Швейцарии установили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки - РИА Новости, 30.12.2021
В Швейцарии установили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
Рекордные 19 тысяч заражений COVID-19 выявлено в Швейцарии за сутки, при этом госпитализированы 129 человек, говорится в сообщении Федерального офиса... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T22:45
2021-12-30T22:45
2021-12-30T22:45
распространение коронавируса
в мире
швейцария
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728955820_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_0e29e7413b33a88e3f3074c7309a78ab.jpg
ЖЕНЕВА, 30 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рекордные 19 тысяч заражений COVID-19 выявлено в Швейцарии за сутки, при этом госпитализированы 129 человек, говорится в сообщении Федерального офиса общественного здравоохранения страны, опубликованном в четверг.По данным федеральных властей, за прошедшие сутки было выявлено 19 032 случая COVID-19, госпитализировано 129 человек, скончалось 23 человека. Уровень заполненности больниц составляет 75,9%, что ниже, чем неделей ранее.Наблюдатели отмечают, что резкий рост выявления случаев COVID-19 в Швейцарии может быть связан с периодом праздников, а также введенными в начале декабря требованием властей предъявлять для прохода в бары, ночные клубы и на дискотеки не только прививочный паспорт, но и отрицательный тест ПЦР. Таким образом, увеличение количества тестов привело к росту выявленных случаев.
https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728955820_84:310:755:814_1920x0_80_0_0_82698daa92f706bfb2b1d1ac2eb5a987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
В Швейцарии установили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В Швейцарии рекордные 19 тысяч заражений COVID-19 за сутки, госпитализированы 129 человек