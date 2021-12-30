https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766246062.html

В Швейцарии установили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

В Швейцарии установили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки - РИА Новости, 30.12.2021

В Швейцарии установили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Рекордные 19 тысяч заражений COVID-19 выявлено в Швейцарии за сутки, при этом госпитализированы 129 человек, говорится в сообщении Федерального офиса... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T22:45

2021-12-30T22:45

2021-12-30T22:45

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ЖЕНЕВА, 30 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рекордные 19 тысяч заражений COVID-19 выявлено в Швейцарии за сутки, при этом госпитализированы 129 человек, говорится в сообщении Федерального офиса общественного здравоохранения страны, опубликованном в четверг.По данным федеральных властей, за прошедшие сутки было выявлено 19 032 случая COVID-19, госпитализировано 129 человек, скончалось 23 человека. Уровень заполненности больниц составляет 75,9%, что ниже, чем неделей ранее.Наблюдатели отмечают, что резкий рост выявления случаев COVID-19 в Швейцарии может быть связан с периодом праздников, а также введенными в начале декабря требованием властей предъявлять для прохода в бары, ночные клубы и на дискотеки не только прививочный паспорт, но и отрицательный тест ПЦР. Таким образом, увеличение количества тестов привело к росту выявленных случаев.

https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html

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в мире, швейцария, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19