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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766241492.html
В Италии впервые выявили сто тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
В Италии впервые выявили сто тысяч заразившихся коронавирусом за сутки - РИА Новости, 30.12.2021
В Италии впервые выявили сто тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
Италия фиксирует резкий скачок случаев заражения коронавирусом за сутки: впервые за время пандемии их число превысило 100 тысяч человек, свидетельствует... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T21:09
2021-12-30T21:10
распространение коронавируса
в мире
италия
коронавирус covid-19
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РИМ, 30 дек - РИА Новости. Италия фиксирует резкий скачок случаев заражения коронавирусом за сутки: впервые за время пандемии их число превысило 100 тысяч человек, свидетельствует статистика минздрава страны.За сутки ⁣зараженными объявлены 126 888 человек. Накануне прирост составил 98 тысяч зараженных: таким образом, печальный рекорд в Италии обновляется шестой день подряд.К сегодняшнему показателю привело рекордное число проведенных тестов на COVID-19. Минздрав отчитался об 1 миллионе 150 тысячах сделанных тестов, что позволило вычислить индекс выявленных случаев на уровне 11%, что на 1,5% выше показателя накануне.Рост смертности за сутки составил 156 случаев, когда как в понедельник жертвами пандемии были объявлены 136 человек.В изоляции по месту жительства находятся свыше 767 тысяч человек из 779 тысяч зараженных.В отделениях интенсивной терапии остаются 1226 человек (+41 человек 134 поступили за день), число госпитализированных возросло до 10,8 тысячи (+288 пациентов).Общее число случаев заражения с начала эпидемии превысило 5 миллионов 981 тысячу. Показатели смертности в Италии достигли 137 247 летальных случаев.
https://ria.ru/20211230/italiya-1766218643.html
https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html
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в мире, италия, коронавирус covid-19
21:09 30.12.2021 (обновлено: 21:10 30.12.2021)
 
В Италии впервые выявили сто тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом за сутки в Италии впервые превысило сто тысяч человек

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкГоспиталь в Италии
Госпиталь в Италии - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Госпиталь в Италии
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РИМ, 30 дек - РИА Новости. Италия фиксирует резкий скачок случаев заражения коронавирусом за сутки: впервые за время пандемии их число превысило 100 тысяч человек, свидетельствует статистика минздрава страны.
За сутки ⁣зараженными объявлены 126 888 человек. Накануне прирост составил 98 тысяч зараженных: таким образом, печальный рекорд в Италии обновляется шестой день подряд.
К сегодняшнему показателю привело рекордное число проведенных тестов на COVID-19. Минздрав отчитался об 1 миллионе 150 тысячах сделанных тестов, что позволило вычислить индекс выявленных случаев на уровне 11%, что на 1,5% выше показателя накануне.
Рост смертности за сутки составил 156 случаев, когда как в понедельник жертвами пандемии были объявлены 136 человек.
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В Италии планируется ужесточить антиковидные ограничения
В изоляции по месту жительства находятся свыше 767 тысяч человек из 779 тысяч зараженных.
В отделениях интенсивной терапии остаются 1226 человек (+41 человек 134 поступили за день), число госпитализированных возросло до 10,8 тысячи (+288 пациентов).
Общее число случаев заражения с начала эпидемии превысило 5 миллионов 981 тысячу. Показатели смертности в Италии достигли 137 247 летальных случаев.
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