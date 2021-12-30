https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766241492.html

В Италии впервые выявили сто тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

В Италии впервые выявили сто тысяч заразившихся коронавирусом за сутки - РИА Новости, 30.12.2021

В Италии впервые выявили сто тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

Италия фиксирует резкий скачок случаев заражения коронавирусом за сутки: впервые за время пандемии их число превысило 100 тысяч человек, свидетельствует... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T21:09

2021-12-30T21:09

2021-12-30T21:10

распространение коронавируса

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италия

коронавирус covid-19

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РИМ, 30 дек - РИА Новости. Италия фиксирует резкий скачок случаев заражения коронавирусом за сутки: впервые за время пандемии их число превысило 100 тысяч человек, свидетельствует статистика минздрава страны.За сутки ⁣зараженными объявлены 126 888 человек. Накануне прирост составил 98 тысяч зараженных: таким образом, печальный рекорд в Италии обновляется шестой день подряд.К сегодняшнему показателю привело рекордное число проведенных тестов на COVID-19. Минздрав отчитался об 1 миллионе 150 тысячах сделанных тестов, что позволило вычислить индекс выявленных случаев на уровне 11%, что на 1,5% выше показателя накануне.Рост смертности за сутки составил 156 случаев, когда как в понедельник жертвами пандемии были объявлены 136 человек.В изоляции по месту жительства находятся свыше 767 тысяч человек из 779 тысяч зараженных.В отделениях интенсивной терапии остаются 1226 человек (+41 человек 134 поступили за день), число госпитализированных возросло до 10,8 тысячи (+288 пациентов).Общее число случаев заражения с начала эпидемии превысило 5 миллионов 981 тысячу. Показатели смертности в Италии достигли 137 247 летальных случаев.

https://ria.ru/20211230/italiya-1766218643.html

https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html

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в мире, италия, коронавирус covid-19