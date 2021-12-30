19:15 30.12.2021 (обновлено: 20:34 30.12.2021)
В России в ноябре COVID-19 стал причиной смерти более 71 тысячи человек
Росстат сообщил, что в России в ноябре умерли более 71 тысячи пациентов с коронавирусом
Медицинские работники
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В ноябре коронавирус стал основной причиной смерти 71 187 человек, следует из данных Росстата.
Еще в 8 939 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти — для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования.
По данным Росстата, в ноябре 2021-го коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 1 477 человек. Еще у 5 924 COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на летальный исход.
Ведомство также уточнило статистику за октябрь: SARS-CoV-2 привел к смерти 69 645 человек (с подтвержденным или предполагаемым COVID-19), смертельные осложнения вызвал у 1 135 человек. В 4 764 случаях не был основной причиной летального исхода и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.
В общей сложности с начала 2021-го по всем категориям умерли более 460 тысяч человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией. В 2020-м от коронавируса скончались 144 691 человек (6,8% от общего числа смертей в прошлом году).
Росстат ежемесячно публикует статистику летальных исходов от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы случаев с подтвержденным COVID-19:
- —коронавирус стал основной причиной смерти;
- —требуются дополнительные исследования и, предположительно, смерть наступила из-за COVID-19;
- —коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти;
- —коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.