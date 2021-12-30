https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766232041.html

В России в ноябре COVID-19 стал причиной смерти более 71 тысячи человек

В России в ноябре COVID-19 стал причиной смерти более 71 тысячи человек - РИА Новости, 30.12.2021

В России в ноябре COVID-19 стал причиной смерти более 71 тысячи человек

В ноябре коронавирус стал основной причиной смерти 71 187 человек, следует из данных Росстата. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T19:15

2021-12-30T19:15

2021-12-30T20:34

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В ноябре коронавирус стал основной причиной смерти 71 187 человек, следует из данных Росстата.Еще в 8 939 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти — для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования.По данным Росстата, в ноябре 2021-го коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 1 477 человек. Еще у 5 924 COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на летальный исход.Ведомство также уточнило статистику за октябрь: SARS-CoV-2 привел к смерти 69 645 человек (с подтвержденным или предполагаемым COVID-19), смертельные осложнения вызвал у 1 135 человек. В 4 764 случаях не был основной причиной летального исхода и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.В общей сложности с начала 2021-го по всем категориям умерли более 460 тысяч человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией. В 2020-м от коронавируса скончались 144 691 человек (6,8% от общего числа смертей в прошлом году).Росстат ежемесячно публикует статистику летальных исходов от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы случаев с подтвержденным COVID-19:

https://ria.ru/20211230/smertnost-1766231667.html

https://ria.ru/20211230/immunitet-1766189603.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии