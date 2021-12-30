https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766221989.html

Оперштаб назвал главную группу риска по заболеваемости COVID-19

Оперштаб назвал главную группу риска по заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021

Оперштаб назвал главную группу риска по заболеваемости COVID-19

Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 в России отмечаются у старшего поколения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:04

2021-12-30T18:04

2021-12-30T18:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 в России отмечаются у старшего поколения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом."Наиболее высокие показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по-прежнему отмечаются у старшего поколения. Во всех регионах установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 60 лет и лиц, больных хроническими заболеваниями; усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19