https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766221989.html
Оперштаб назвал главную группу риска по заболеваемости COVID-19
Оперштаб назвал главную группу риска по заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021
Оперштаб назвал главную группу риска по заболеваемости COVID-19
Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 в России отмечаются у старшего поколения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:04
2021-12-30T18:04
2021-12-30T18:04
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 в России отмечаются у старшего поколения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом."Наиболее высокие показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по-прежнему отмечаются у старшего поколения. Во всех регионах установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 60 лет и лиц, больных хроническими заболеваниями; усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Оперштаб назвал главную группу риска по заболеваемости COVID-19
Оперштаб: наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 у старшего поколения