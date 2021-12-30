https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766218745.html

Регионам поручили готовиться к возможному росту числа больных COVID-19

Регионам поручили готовиться к возможному росту числа больных COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021

Регионам поручили готовиться к возможному росту числа больных COVID-19

Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить готовность медорганизаций к работе в условиях возможного увеличения числа больных COVID-19,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:45

2021-12-30T17:45

2021-12-30T17:58

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить готовность медорганизаций к работе в условиях возможного увеличения числа больных COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам заседания оперативного штаба (вице-премьером РФ по вопросам социальной политики) Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: готовность медицинских организаций к работе в условиях возможного увеличения числа больных новой коронавирусной инфекцией, в том числе службы скорой медицинской помощи, наличия реактивов для проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766217001.html

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