https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766218745.html
Регионам поручили готовиться к возможному росту числа больных COVID-19
Регионам поручили готовиться к возможному росту числа больных COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021
Регионам поручили готовиться к возможному росту числа больных COVID-19
Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить готовность медорганизаций к работе в условиях возможного увеличения числа больных COVID-19,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:45
2021-12-30T17:45
2021-12-30T17:58
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить готовность медорганизаций к работе в условиях возможного увеличения числа больных COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам заседания оперативного штаба (вице-премьером РФ по вопросам социальной политики) Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: готовность медицинских организаций к работе в условиях возможного увеличения числа больных новой коронавирусной инфекцией, в том числе службы скорой медицинской помощи, наличия реактивов для проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766217001.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:45 30.12.2021 (обновлено: 17:58 30.12.2021)
Регионам поручили готовиться к возможному росту числа больных COVID-19
Оперштаб поручил регионам подготовиться к возможному росту числа больных COVID-19