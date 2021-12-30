https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766217001.html

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 30.12.2021

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Эпидпоказатели в России последние семь недель снижаются, но надо принять все меры, чтобы не допустить подъема заболеваемости после праздников, сообщила... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:39

2021-12-30T17:39

2021-12-30T17:40

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Эпидпоказатели в России последние семь недель снижаются, но надо принять все меры, чтобы не допустить подъема заболеваемости после праздников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Эпидемиологические показатели в стране в течение последних семи недель находятся в стадии снижения, вместе с тем важно предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить подъема заболеваемости после длительных выходных и праздничных дней", - сказала Голикова, которую цитирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

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2021

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