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Регионам поручили сформировать резерв коечного фонда для больных COVID-19
Регионам поручили сформировать резерв коечного фонда для больных COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021
Регионам поручили сформировать резерв коечного фонда для больных COVID-19
Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить формирование резерва коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:35
2021-12-30T17:35
2021-12-30T17:35
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить формирование резерва коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с коронавирусом."По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: формирование резерва специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Регионам поручили сформировать резерв коечного фонда для больных COVID-19
Оперштаб поручил главам регионов сформировать резерв коечного фонда для больных COVID-19