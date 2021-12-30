https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766216144.html

Регионам поручили сформировать резерв коечного фонда для больных COVID-19

Регионам поручили сформировать резерв коечного фонда для больных COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021

Регионам поручили сформировать резерв коечного фонда для больных COVID-19

Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить формирование резерва коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:35

2021-12-30T17:35

2021-12-30T17:35

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить формирование резерва коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с коронавирусом."По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: формирование резерва специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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