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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766214991.html
Попова призвала не уменьшать тестирование на коронавирус в праздники
Попова призвала не уменьшать тестирование на коронавирус в праздники - РИА Новости, 30.12.2021
Попова призвала не уменьшать тестирование на коронавирус в праздники
Важно не снижать охват тестированием на COVID-19 в течение праздников, чтобы своевременно выявлять заболевание, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:32
2021-12-30T17:43
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Важно не снижать охват тестированием на COVID-19 в течение праздников, чтобы своевременно выявлять заболевание, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Прошу глав регионов обратить особое внимание, чтобы в течение праздников уровень тестирования не снижался, для того чтобы своевременно выявлять заболевание и оказывать необходимую медицинскую помощь", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.По ее словам, в регионы направлены экспресс-тесты с целью дифференцированной диагностики коронавируса, гриппа, ОРВИ и иных схожих по симптоматике заболеваний.Глава Роспотребнадзора также призвала регионы провести полную дезинфекцию освобождающихся отделений, а также дошкольных учреждений, школ и вузов перед началом занятий, добавляют в оперштабе.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус covid-19
17:32 30.12.2021 (обновлено: 17:43 30.12.2021)
 
Попова призвала не уменьшать тестирование на коронавирус в праздники

Глава Роспотребнадзора Попова призвала не уменьшать тестирование на COVID-19 в праздники

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПункт тестирования на коронавирус
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Важно не снижать охват тестированием на COVID-19 в течение праздников, чтобы своевременно выявлять заболевание, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Прошу глав регионов обратить особое внимание, чтобы в течение праздников уровень тестирования не снижался, для того чтобы своевременно выявлять заболевание и оказывать необходимую медицинскую помощь", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
По ее словам, в регионы направлены экспресс-тесты с целью дифференцированной диагностики коронавируса, гриппа, ОРВИ и иных схожих по симптоматике заболеваний.
Глава Роспотребнадзора также призвала регионы провести полную дезинфекцию освобождающихся отделений, а также дошкольных учреждений, школ и вузов перед началом занятий, добавляют в оперштабе.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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