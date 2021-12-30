https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766214991.html

Попова призвала не уменьшать тестирование на коронавирус в праздники

Попова призвала не уменьшать тестирование на коронавирус в праздники - РИА Новости, 30.12.2021

Попова призвала не уменьшать тестирование на коронавирус в праздники

Важно не снижать охват тестированием на COVID-19 в течение праздников, чтобы своевременно выявлять заболевание, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:32

2021-12-30T17:32

2021-12-30T17:43

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Важно не снижать охват тестированием на COVID-19 в течение праздников, чтобы своевременно выявлять заболевание, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Прошу глав регионов обратить особое внимание, чтобы в течение праздников уровень тестирования не снижался, для того чтобы своевременно выявлять заболевание и оказывать необходимую медицинскую помощь", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.По ее словам, в регионы направлены экспресс-тесты с целью дифференцированной диагностики коронавируса, гриппа, ОРВИ и иных схожих по симптоматике заболеваний.Глава Роспотребнадзора также призвала регионы провести полную дезинфекцию освобождающихся отделений, а также дошкольных учреждений, школ и вузов перед началом занятий, добавляют в оперштабе.

https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766217001.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус covid-19