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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766208918.html
Италия одобрила использование двух препаратов для лечения COVID-19
Италия одобрила использование двух препаратов для лечения COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021
Италия одобрила использование двух препаратов для лечения COVID-19
Научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) разрешила использование двух новых противовирусных препаратов -... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:45
2021-12-30T16:55
распространение коронавируса
в мире
италия
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РИМ, 30 дек – РИА Новости. Научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) разрешила использование двух новых противовирусных препаратов - молнупиравира и ремдесивира для лечения COVID-19, сообщил в четверг национальный медицинский регулятор.Речь идет о применении этих препаратов для лечения не госпитализированных пациентов с COVID-19 в легкой и средней форме. Лекарство будет применяться на начальной стадии заболевания для предотвращения тяжелого течения болезни.Использование молнупиравира начнется на Апеннинах 4 января. Согласно проведенным ранее исследованиям, это лекарство в 30% случаев предотвращает острое заболевание и госпитализацию, если применяется сразу же после заражения. Молнупиравир выпускается в таблетках, что облегчает его употребление на дому. Ремдесивир, который вводится внутривенно, фактически использовался в ЕС и ранее для лечения COVID-19 с пневмонией, требующей дополнительного кислорода.
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в мире, италия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:45 30.12.2021 (обновлено: 16:55 30.12.2021)
 
Италия одобрила использование двух препаратов для лечения COVID-19

Италия одобрила использование двух препаратов от COVID-19 — молнупиравира и ремдесивира

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
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РИМ, 30 дек – РИА Новости. Научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) разрешила использование двух новых противовирусных препаратов - молнупиравира и ремдесивира для лечения COVID-19, сообщил в четверг национальный медицинский регулятор.
Речь идет о применении этих препаратов для лечения не госпитализированных пациентов с COVID-19 в легкой и средней форме. Лекарство будет применяться на начальной стадии заболевания для предотвращения тяжелого течения болезни.
Использование молнупиравира начнется на Апеннинах 4 января. Согласно проведенным ранее исследованиям, это лекарство в 30% случаев предотвращает острое заболевание и госпитализацию, если применяется сразу же после заражения. Молнупиравир выпускается в таблетках, что облегчает его употребление на дому. Ремдесивир, который вводится внутривенно, фактически использовался в ЕС и ранее для лечения COVID-19 с пневмонией, требующей дополнительного кислорода.
 
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