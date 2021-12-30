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Италия одобрила использование двух препаратов для лечения COVID-19

Италия одобрила использование двух препаратов для лечения COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021

Италия одобрила использование двух препаратов для лечения COVID-19

Научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) разрешила использование двух новых противовирусных препаратов -... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:45

2021-12-30T16:45

2021-12-30T16:55

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РИМ, 30 дек – РИА Новости. Научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) разрешила использование двух новых противовирусных препаратов - молнупиравира и ремдесивира для лечения COVID-19, сообщил в четверг национальный медицинский регулятор.Речь идет о применении этих препаратов для лечения не госпитализированных пациентов с COVID-19 в легкой и средней форме. Лекарство будет применяться на начальной стадии заболевания для предотвращения тяжелого течения болезни.Использование молнупиравира начнется на Апеннинах 4 января. Согласно проведенным ранее исследованиям, это лекарство в 30% случаев предотвращает острое заболевание и госпитализацию, если применяется сразу же после заражения. Молнупиравир выпускается в таблетках, что облегчает его употребление на дому. Ремдесивир, который вводится внутривенно, фактически использовался в ЕС и ранее для лечения COVID-19 с пневмонией, требующей дополнительного кислорода.

италия

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в мире, италия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии