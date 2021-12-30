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Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 30.12.2021
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Эпидобстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 13 регионах России, в семи отмечается ухудшение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:04
2021-12-30T15:04
2021-12-30T16:52
распространение коронавируса
общество
владимирская область
татьяна голикова
здоровье - общество
чукотский автономный округ
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Эпидобстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 13 регионах России, в семи отмечается ухудшение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в 7 регионах, в первую очередь из-за снижения охвата тестированием", - добавила Татьяна Голикова.Ухудшение эпидситуации за неделю отмечается во Владимирской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республиках Башкортостан и Тыва, Свердловской области, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, уточнили в оперштабе.
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РИА Новости
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общество, владимирская область, татьяна голикова, здоровье - общество, чукотский автономный округ, россия, коронавирус covid-19
15:04 30.12.2021 (обновлено: 16:52 30.12.2021)
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Голикова отметила улучшение ситуации с коронавирусом в 13 регионах, еще в семи - ухудшение