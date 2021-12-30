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Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 30.12.2021

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах

Эпидобстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 13 регионах России, в семи отмечается ухудшение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:04

2021-12-30T15:04

2021-12-30T16:52

распространение коронавируса

общество

владимирская область

татьяна голикова

здоровье - общество

чукотский автономный округ

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Эпидобстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 13 регионах России, в семи отмечается ухудшение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в 7 регионах, в первую очередь из-за снижения охвата тестированием", - добавила Татьяна Голикова.Ухудшение эпидситуации за неделю отмечается во Владимирской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республиках Башкортостан и Тыва, Свердловской области, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, уточнили в оперштабе.

владимирская область

чукотский автономный округ

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общество, владимирская область, татьяна голикова, здоровье - общество, чукотский автономный округ, россия, коронавирус covid-19