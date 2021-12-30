Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766190026.html
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 30.12.2021
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Эпидобстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 13 регионах России, в семи отмечается ухудшение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:04
2021-12-30T16:52
распространение коронавируса
общество
владимирская область
татьяна голикова
здоровье - общество
чукотский автономный округ
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764306109_0:53:3105:1800_1920x0_80_0_0_fe3de224735239650b77a429dababbbf.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Эпидобстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 13 регионах России, в семи отмечается ухудшение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в 7 регионах, в первую очередь из-за снижения охвата тестированием", - добавила Татьяна Голикова.Ухудшение эпидситуации за неделю отмечается во Владимирской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республиках Башкортостан и Тыва, Свердловской области, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, уточнили в оперштабе.
владимирская область
чукотский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764306109_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_ffce0c2802ac10d19748b98b7c11940e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимирская область, татьяна голикова, здоровье - общество, чукотский автономный округ, россия, коронавирус covid-19
15:04 30.12.2021 (обновлено: 16:52 30.12.2021)
 
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах

Голикова отметила улучшение ситуации с коронавирусом в 13 регионах, еще в семи - ухудшение

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-реаниматолог во время обхода пациентов в Тамбовской областной больнице
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в Тамбовской областной больнице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Эпидобстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 13 регионах России, в семи отмечается ухудшение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 13 регионах, а ухудшение отмечается в 7 регионах, в первую очередь из-за снижения охвата тестированием", - добавила Татьяна Голикова.
Ухудшение эпидситуации за неделю отмечается во Владимирской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республиках Башкортостан и Тыва, Свердловской области, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, уточнили в оперштабе.
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимирская областьТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоЧукотский автономный округРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
23:50Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
23:42Американцев призвали воздержаться от морских круизов
23:35CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной
23:32Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ
23:24На Украине массово закрывают заправки
Лента новостейМолния
Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый домСамарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСеАмериканцев призвали воздержаться от морских круизовCNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной УкраинойПремьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газНа Украине массово закрывают заправки