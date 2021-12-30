https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766170252.html

Попова назвала приход "омикрона" в Россию неизбежным

Попова назвала приход "омикрона" в Россию неизбежным - РИА Новости, 30.12.2021

Попова назвала приход "омикрона" в Россию неизбежным

Штамм коронавируса "омикрон" придет в Россию, это неизбежно, но надо сделать так, чтобы его приход не оказался критическим для системы здравоохранения, сообщила РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:45

2021-12-30T13:45

2021-12-30T13:59

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" придет в Россию, это неизбежно, но надо сделать так, чтобы его приход не оказался критическим для системы здравоохранения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Омикрон" придет в Россию, это неизбежно, у нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики, и останавливать это нет никакого смысла, но надо сделать так, чтобы его наступление ("омикрона") не было критически тяжелым для системы здравоохранения", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211230/omikron-1766155719.html

россия

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия