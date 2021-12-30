https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766170252.html
Попова назвала приход "омикрона" в Россию неизбежным
Попова назвала приход "омикрона" в Россию неизбежным - РИА Новости, 30.12.2021
Попова назвала приход "омикрона" в Россию неизбежным
Штамм коронавируса "омикрон" придет в Россию, это неизбежно, но надо сделать так, чтобы его приход не оказался критическим для системы здравоохранения, сообщила РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:45
2021-12-30T13:45
2021-12-30T13:59
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" придет в Россию, это неизбежно, но надо сделать так, чтобы его приход не оказался критическим для системы здравоохранения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Омикрон" придет в Россию, это неизбежно, у нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики, и останавливать это нет никакого смысла, но надо сделать так, чтобы его наступление ("омикрона") не было критически тяжелым для системы здравоохранения", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20211230/omikron-1766155719.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f1e14e01c9e65a5c519a5e2313955c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия
13:45 30.12.2021 (обновлено: 13:59 30.12.2021)
Попова назвала приход "омикрона" в Россию неизбежным
Глава Роспотребнадзора Попова назвала приход омикрон-штамма в Россию неизбежным