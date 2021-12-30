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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766170252.html
Попова назвала приход "омикрона" в Россию неизбежным
Попова назвала приход "омикрона" в Россию неизбежным - РИА Новости, 30.12.2021
Попова назвала приход "омикрона" в Россию неизбежным
Штамм коронавируса "омикрон" придет в Россию, это неизбежно, но надо сделать так, чтобы его приход не оказался критическим для системы здравоохранения, сообщила РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:45
2021-12-30T13:59
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" придет в Россию, это неизбежно, но надо сделать так, чтобы его приход не оказался критическим для системы здравоохранения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Омикрон" придет в Россию, это неизбежно, у нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики, и останавливать это нет никакого смысла, но надо сделать так, чтобы его наступление ("омикрона") не было критически тяжелым для системы здравоохранения", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20211230/omikron-1766155719.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия
13:45 30.12.2021 (обновлено: 13:59 30.12.2021)
 
Попова назвала приход "омикрона" в Россию неизбежным

Глава Роспотребнадзора Попова назвала приход омикрон-штамма в Россию неизбежным

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" придет в Россию, это неизбежно, но надо сделать так, чтобы его приход не оказался критическим для системы здравоохранения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Омикрон" придет в Россию, это неизбежно, у нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики, и останавливать это нет никакого смысла, но надо сделать так, чтобы его наступление ("омикрона") не было критически тяжелым для системы здравоохранения", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
12:49Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаРоссия
 
 
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