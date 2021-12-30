https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766138863.html

В России зафиксировали 21 073 новых случая COVID-19 за сутки

В России зафиксировали 21 073 новых случая COVID-19 за сутки - РИА Новости, 30.12.2021

В России зафиксировали 21 073 новых случая COVID-19 за сутки

В России третий день подряд выявили менее 22 тысяч новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:46

2021-12-30T11:46

2021-12-30T12:34

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России третий день подряд выявили менее 22 тысяч новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 073 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1718 (8,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Наибольший прирост в Москве (2661, днем ранее 1798), Петербурге (1532) и Подмосковье (977).Меньше всего инфицированных за отчетный период на Чукотке — один, в Ненецком АО — два человека, Магаданской области (12), а также в Калмыкии и Костромской области (по 13).Накануне было 21 119 заболевших. Темп прироста составил 0,2%.Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 10 479 344 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,2%.Умерли 926 человек, за все время — 307 948. Выписались из медучреждений 43 004 пациента, всего выздоровели более 9,4 миллиона жителей.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 281 миллион, умерли 5,4 миллиона.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,9 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона.

https://ria.ru/20211230/alkogol-1766120622.html

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