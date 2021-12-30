https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766108390.html

Минздрав зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин"

Минздрав зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин" - РИА Новости, 30.12.2021

Минздрав зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин"

Препарат "КОВИД-глобулин", созданный на плазме крови переболевших, успешно прошел клинические испытания и получил одобрение регулятора. Об этом сообщила... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T08:09

2021-12-30T08:09

2021-12-30T09:38

распространение коронавируса

ростех

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Препарат "КОВИД-глобулин", созданный на плазме крови переболевших, успешно прошел клинические испытания и получил одобрение регулятора. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха"."Разработка холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат "КОВИД-глобулин" получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России", — говорится в релизе.Лекарство содержит антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Утверждается, что его введение помогает организму не допустить перехода вызванного патогеном заболевания в более тяжелую форму."Для производства "КОВИД-глобулина" используется только плазма доноров с высоким титром антител к COVID-19. Препарат характеризуется высокой степенью очистки и вирусбезопасности, а также более высокой концентрацией антител по сравнению с исходным сырьем", — отметил гендиректор "Нацимбио" Андрей Загорский.Согласно результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования, у семи из десяти пациентов, получавших "КОВИД-глобулин" в составе комплексной терапии, снижался риск тяжелого развития болезни. Наибольшую эффективность препарат показал при использовании на ранних стадиях. Кроме того, в 70% случаев терапия предотвращала развитие осложнений — цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболии, острого респираторного дистресс-синдрома, усугубление степени поражения легких и ухудшение клинической симптоматики.Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов добавил, что теперь в арсенале российских медиков есть "обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная — вакцина и пассивная — иммуноглобулин".

https://ria.ru/20211229/covid-1766047660.html

https://ria.ru/20211229/covid-1766047660.html

https://ria.ru/20211230/proval-1766099653.html

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