https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766029521.html

"Омикрон" к празднику. Введут ли новые ограничения под Новый год

"Омикрон" к празднику. Введут ли новые ограничения под Новый год - РИА Новости, 30.12.2021

"Омикрон" к празднику. Введут ли новые ограничения под Новый год

Пандемия набирает обороты по всему миру. Северная Европа в растерянности — такой заболеваемости еще не было. В США статистика еще хуже. Но власти, похоже, не... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T08:00

2021-12-30T08:00

2021-12-30T07:58

джо байден

гурбангулы бердымухамедов

университет джонса хопкинса

воз

коронавирус covid-19

жан кастекс

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Пандемия набирает обороты по всему миру. Северная Европа в растерянности — такой заболеваемости еще не было. В США статистика еще хуже. Но власти, похоже, не понимают, как им сражаться с "омикроном" и не вызвать при этом общественных волнений. Одни пускают ситуацию на самотек, другие закручивают гайки — что приводит к массовым беспорядкам.Тревожные рекордыЗа неделю в мире заразились почти пять миллионов человек, сообщает эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По сравнению с серединой декабря — больше на 11 процентов. Летальных исходов меньше, но все равно много: 44 тысячи. Смертность увеличилась в Африке — на 72 процента. В Европе картина тоже нерадостная: на нее пришлось больше половины заражений и смертей в мире.В США заболели почти 1,2 миллиона — прирост на 34 процента. В Великобритании — 600 тысяч. Шестизначные показатели и в других крупных странах Европы.Всего же, по данным ВОЗ, в мире с начала пандемии заразились 280 миллионов человек, 5,4 миллиона погибли.Точной статистики отдельно по "омикрону" нет, но есть оценки. По данным российского портала Gogov, этот вариант коронавируса — у 234 тысяч человек в 94 странах. Лидирует Великобритания — 160 тысяч.Медики считают "омикрон" менее опасным, чем "дельту", но более заразным. По сведениям Gogov, от него погиб уже 41 человек.Драка за рождественский пирогЕвропу ковид атакует все сильнее с каждым днем. Во Франции — около 180 тысяч заболевших в сутки, в Великобритании — 130 тысяч. Почти во всех странах ЕС — новая волна, причем такая, какой еще не было."Омикрон" заражает и вакцинированных. Во Франции, по словам премьера Жана Кастекса, хотя бы одну дозу получили 91 процент, полностью привились 50 из 67 миллионов населения. С 3 января всем работодателям рекомендуют удаленку. Публичные мероприятия ограничат двумя тысячами человек в помещениях и пятью — на открытом воздухе. Клубы закроют, в кафе и барах — только отдельные столики. В маске — даже на улице.Кроме того, с 15 января в стране могут ввести вакцинный пропуск. "Отрицательный тест на коронавирус больше не служит достаточным основанием для посещения общественных мест", — подчеркнул Кастекс.В Британии за неделю заболеваемость выросла на треть. Премьер Борис Джонсон обмолвился, что после праздников собирается затянуть антиковидные гайки. Агентство по безопасности в сфере здравоохранения так объясняет, почему власти не спешат с локдауном: с омикрон-штаммом редко попадают в больницы.А вот в Германии не стали ждать Нового года. С 28 декабря в Берлине в общественный транспорт, офисы, театры, кино и магазины пускают лишь вакцинированных, переболевших или со свежим ПЦР-тестом. На вечеринках — не больше десяти гостей.Новогодние торжества пройдут без размаха: до тысячи человек на открытом воздухе и двухсот — в помещении. Фейерверки на многих улицах запрещены.По стране прокатились акции протеста. Немцы требовали свободного посещения магазинов и ресторанов. В городе Баутцен демонстранты устроили массовую драку с полицией: десять стражей порядка ранены, около сотни митингующих задержаны.3апрет на "корону"В США тоже печальные рекорды. По данным Университета Джонса Хопкинса, в сутки заболевают по 255 тысяч. Это выше показателей начала года, которые считались пиковыми. Врачи винят, опять же, "омикрон". По прогнозам Ашиша Джа, научного сотрудника Брауновского университета штата Род-Айленд, ситуация в январе не улучшится.Но, как и в Британии, — никаких дополнительных ограничений. Напротив, президент Джо Байден распорядился отменить запрет на въезд из восьми африканских государств, введенный в конце ноября из-за "омикрона".Некоторые правительства предпочитают не замечать пандемию вовсе. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на днях заявил: в стране до сих пор не было коронавируса. Правда, тут же призвал "активизировать превентивные меры". И добавил, что нулевых показателей удалось добиться благодаря российским вакцинам.В Туркменистане запрещено слово "коронавирус", нет и соответствующей статистики. Но действует масочный режим, есть определенные требования к торговле, общепиту и транспорту.В России заболеваемость пока снижается: порядка 21 тысячи в день. Это минимум с конца сентября.Поэтому администрации каждого пятого субъекта смягчили ограничения для кафе и ресторанов. Например, в Санкт-Петербурге накануне Нового года откроются ночные заведения. В Москве в праздничную ночь по традиции будет работать даже метро.Лед, небо и "омикрон"У туристов проблемы. Итальянский телеканал TGcom24 на основе данных портала Flightaware подсчитал: с 24 декабря авиакомпании отменили почти шесть тысяч рейсов. Из-за вспышки инфекции пилоты и другие сотрудники оказались на самоизоляции.Нечем порадовать и любителей спорта. НХЛ на официальном сайте сообщила о переносе десяти матчей регулярного чемпионата — из-за ограничений посещаемости массовых мероприятий в Канаде. А встречу сборных США и Швейцарии по хоккею на молодежном первенстве мира и вовсе отменили. Американцам записали техническое поражение: игроков посадили на карантин, и они не вышли на лед.Мировой экономике тоже не поздоровится. По мнению британской газеты The Guardian, "омикрон" станет одним из главных рисков 2022-го.

https://ria.ru/20211114/vaktsina-1758814370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, гурбангулы бердымухамедов, университет джонса хопкинса, воз, коронавирус covid-19, жан кастекс