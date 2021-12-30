https://ria.ru/20211230/kompensatsiya-1766103108.html

Владельцы обледеневших иномарок в Приморье получат справки для компенсации

Владельцы обледеневших иномарок в Приморье получат справки для компенсации - РИА Новости, 30.12.2021

Владельцы обледеневших иномарок в Приморье получат справки для компенсации

Владельцы иномарок, прибывших во Владивосток покрытыми толстым слоем льда, могут взять у синоптиков справку о том, что машины пострадали из-за опасного явления... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T05:28

2021-12-30T05:28

2021-12-30T07:26

приморский край

владивосток

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Владельцы иномарок, прибывших во Владивосток покрытыми толстым слоем льда, могут взять у синоптиков справку о том, что машины пострадали из-за опасного явления "быстрое обледенение", для получения компенсации, сообщает Примгидромет.Сухогруз Sun Rio прибыл из Пусана при плохой погоде. В пути машины покрылись толстой коркой льда, также обледенели надстройки на палубе и борта судна. Судно пришвартовано у причала порта Владивостока, специалисты ведут разгрузку обледеневших автомобилей.Отмечается, что в начале недели в Приморье было объявлено штормовое предупреждение из-за аномального похолодания. "Одновременно с понижением температур на суше в акватории Японского моря усилился ветер и поднялась волна, что в свою очередь спровоцировало "быстрое обледенение судов"... Автомашины, находящиеся на палубе, оказались покрыты толстым слоем льда, многие из них наверняка повреждены", - отмечают в Примгидромете.В соцсетях расходятся фото из салона одной из "замороженных" иномарок, сидения и двери изнутри также покрыты толстым слоем льда.Ранее представитель Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский рассказал РИА Новости, что перевозить автомобили на открытой палубе в зимний период – это большой риск. В это время года обледенение в Японском море – обычное явление, отмечал он, у владельцев таких машин могут быть проблемы. Осичанский уточнял, что судно шло из Пусана, а это несколько дней пути при плохой погоде. По его словам, вины капитана в обледенении машин нет, это рискованное решение тех, кто решил взять машины на открытую палубу.Опрошенные РИА Новости автоэксперты, комментируя ситуацию с обледенением машин, отметили, что это нестрашно, если лед образовался только поверх машины и не нарушил ее герметичность, однако из-за морской воды на автомобиле может появиться коррозия и испортиться покрытие.

https://ria.ru/20211229/avtomobili-1765969962.html

приморский край

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приморский край, владивосток, авто