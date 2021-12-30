https://ria.ru/20211230/klyayn-1766157227.html

Суд приговорил мэра Томска Кляйна к двум годам колонии

Суд приговорил мэра Томска Кляйна к двум годам колонии - РИА Новости, 30.12.2021

Суд приговорил мэра Томска Кляйна к двум годам колонии

Советский районный суд Томска приговорил отстраненного от должности мэра города Ивана Кляйна к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями и незаконное... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:54

2021-12-30T12:54

2021-12-30T15:50

томск

задержание мэра томска

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Советский районный суд Томска приговорил отстраненного от должности мэра города Ивана Кляйна к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство."Окончательно по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима <...> со штрафом в 200 тысяч рублей", — объявил судья Николай Хабаров.Кроме того, после освобождения чиновнику запретили работать на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет. Приговор пока не вступил в силу, защита Кляйна его обжалует.Прокурор просил суд назначить фигуранту пять лет заключения.Рассматривались три дела, два их которых были связаны с превышением полномочий и одно — с участием в бизнесе.По данным СК, в 2016 году Кляйн помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015-м он в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства горадминистрации отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело строится вокруг того, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво". Он долгое время был гендиректором этой компании, но покинул пост после избрания главой города в 2013 году (в 2018-м переизбрался). С тех пор компанию возглавляет его жена Галина.

https://ria.ru/20211227/klyayn-1765647294.html

https://ria.ru/20211005/delo-1753184515.html

томск

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томск, задержание мэра томска