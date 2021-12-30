https://ria.ru/20211230/klyayn-1766157227.html
Суд приговорил мэра Томска Кляйна к двум годам колонии
Суд приговорил мэра Томска Кляйна к двум годам колонии - РИА Новости, 30.12.2021
Суд приговорил мэра Томска Кляйна к двум годам колонии
Советский районный суд Томска приговорил отстраненного от должности мэра города Ивана Кляйна к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями и незаконное... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:54
2021-12-30T12:54
2021-12-30T15:50
томск
задержание мэра томска
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Советский районный суд Томска приговорил отстраненного от должности мэра города Ивана Кляйна к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство."Окончательно по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима <...> со штрафом в 200 тысяч рублей", — объявил судья Николай Хабаров.Кроме того, после освобождения чиновнику запретили работать на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет. Приговор пока не вступил в силу, защита Кляйна его обжалует.Прокурор просил суд назначить фигуранту пять лет заключения.Рассматривались три дела, два их которых были связаны с превышением полномочий и одно — с участием в бизнесе.По данным СК, в 2016 году Кляйн помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015-м он в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства горадминистрации отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело строится вокруг того, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво". Он долгое время был гендиректором этой компании, но покинул пост после избрания главой города в 2013 году (в 2018-м переизбрался). С тех пор компанию возглавляет его жена Галина.
https://ria.ru/20211227/klyayn-1765647294.html
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томск, задержание мэра томска
12:54 30.12.2021 (обновлено: 15:50 30.12.2021)
Суд приговорил мэра Томска Кляйна к двум годам колонии
Суд приговорил мэра Томска Кляйна к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Советский районный суд Томска
приговорил отстраненного от должности мэра города Ивана Кляйна
к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство.
"Окончательно по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима <...> со штрафом в 200 тысяч рублей", — объявил судья Николай Хабаров.
Кроме того, после освобождения чиновнику запретили работать на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет. Приговор пока не вступил в силу, защита Кляйна его обжалует.
Прокурор просил суд назначить фигуранту пять лет заключения.
Рассматривались три дела, два их которых были связаны с превышением полномочий и одно — с участием в бизнесе.
По данным СК
, в 2016 году Кляйн помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво
".
Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015-м он в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства горадминистрации отдать ей земельный участок без торгов.
Третье дело строится вокруг того, что Кляйн на посту мэра участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво". Он долгое время был гендиректором этой компании, но покинул пост после избрания главой города в 2013 году (в 2018-м переизбрался). С тех пор компанию возглавляет его жена Галина.